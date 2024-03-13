Известная эстонская пивоварня подала заявление о банкротстве

Президентская канцелярия пригласила участвовать в конкурсе противоречивую фирму

На президентский прием в честь Дня независимости были приглашены три фирмы, в том числе поставщик общественного питания, который, по мнению конкурентов, как две капли воды похож на Carmen Catering, не уплатившую долги Налоговому департаменту.

На президентский прием в честь Дня независимости были приглашены три фирмы, в том числе поставщик общественного питания, который, по мнению конкурентов, как две капли воды похож на Carmen Catering, не уплатившую долги Налоговому департаменту.