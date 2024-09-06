МИД: впервые можно с уверенностью сказать, что за кибератакой стоит Россия
В результате совместных действий государственных ведомств Министерство иностранных дел Эстонии впервые подтвердило, что за кибератакой против Эстонии в 2020 году стоит российский государственный аппарат, а именно военная разведка.
Атака на цифровую инфраструктуру государственных учреждений Эстонии в 2020 году – серверы Министерства экономики, внешний вебсайт Министерства иностранных дел и подведомственный Министерству социальных дел TEHIK – была делом рук российской военной разведки (ГРУ). Foto: Andras Kralla
По словам руководителя отдела кибердипломатии Министерства иностранных дел Тыну Сеппа, значимость сегодняшнего заявления заключается в том, что Эстония показала, что способна самостоятельно проводить подобные расследования.