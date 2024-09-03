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  • 03.09.24, 16:43

Россия нанесла ракетный удар по Полтаве – более 40 человек погибли, ранены 200

Войска РФ нанесли ракетный удар по Полтаве 3 сентября. По сообщению «Суспiльне», два взрыва произошли около 09:10 утра, за две минуты до этого в городе объявили воздушную тревогу.
Россия нанесла ракетный удар по Полтаве – более 40 человек погибли, ранены 200
  • Россия нанесла ракетный удар по Полтаве – более 40 человек погибли, ранены 200
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные ударили по городу, применив две баллистические ракеты. В результате атаки зафиксировано попадание по территории учебного заведения и расположенной рядом больницы, рассказал Зеленский. По его словам, частично разрушено одно из зданий Института связи. Под завалами оказались люди, передает «Медуза».
В результате ракетного удара, по предварительным данным, погиб 41 человек и более 180 человек получили ранения, сообщил Владимир Зеленский. По данным Mash, число погибших во время российского ракетного удара по учебному заведению в Полтаве увеличилось до 80 и многие еще остаются под завалами. Это один из самых крупных ударов войск РФ по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны.
Зеленский сообщил, что поручил провести «полное и оперативное» расследование всех обстоятельств случившегося. «Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей», – заявил президент Украины.
Под удар в Полтаве попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации – бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи. На территории расформированного училища связи расположен 179-й учебный центр войск связи, сообщает «Украинская служба Би-би-си».
Фотографии и видеозаписи с места удара опубликовал провоенный российский блогер Борис Рожин в своем телеграм-канале Colonelcassad. Российские «военкоры» утверждают, что удар был нанесен во время построения военных, а в результате случившегося погибли не менее 50 человек.
По данным Минобороны Украины, в Полтаве частично разрушено одно из зданий института.
В ведомстве рассказали, что многие люди оказались под завалами. «Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу», – заявили в министерстве. В ведомстве отметили, что между тревогой и ударом прошло так мало времени, что многие люди во время атаки находились на улице на пути в бомбоубежище. О том, сколько человек погибли, Минобороны не сообщило.
  • Foto: Соцсети
Из-за ракетного удара повреждены расположенные рядом жилые дома, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, в многоэтажных домах ударной волной выбило окна, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход, проверяя, есть ли пострадавшие. Полиция получила около 100 заявлений о поврежденном имуществе.
В Полтавской области из-за ракетного удара объявили трехдневный траур, начиная с 4 сентября, сообщил Филипп Пронин. «Большая трагедия для Полтавской области и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региональной администрации в телеграм-канале.
В Минобороны РФ пока не комментировали случившееся.

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