Назад 03.09.24, 16:43 Россия нанесла ракетный удар по Полтаве – более 40 человек погибли, ранены 200 Войска РФ нанесли ракетный удар по Полтаве 3 сентября. По сообщению «Суспiльне», два взрыва произошли около 09:10 утра, за две минуты до этого в городе объявили воздушную тревогу.

Россия нанесла ракетный удар по Полтаве – более 40 человек погибли, ранены 200

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные ударили по городу, применив две баллистические ракеты. В результате атаки зафиксировано попадание по территории учебного заведения и расположенной рядом больницы, рассказал Зеленский. По его словам, частично разрушено одно из зданий Института связи. Под завалами оказались люди, передает «Медуза».

В результате ракетного удара, по предварительным данным, погиб 41 человек и более 180 человек получили ранения, сообщил Владимир Зеленский. По данным Mash, число погибших во время российского ракетного удара по учебному заведению в Полтаве увеличилось до 80 и многие еще остаются под завалами. Это один из самых крупных ударов войск РФ по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны.

Зеленский сообщил, что поручил провести «полное и оперативное» расследование всех обстоятельств случившегося. «Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей», – заявил президент Украины.

Под удар в Полтаве попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации – бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи. На территории расформированного училища связи расположен 179-й учебный центр войск связи, сообщает «Украинская служба Би-би-си».

Фотографии и видеозаписи с места удара опубликовал провоенный российский блогер Борис Рожин в своем телеграм-канале Colonelcassad. Российские «военкоры» утверждают, что удар был нанесен во время построения военных, а в результате случившегося погибли не менее 50 человек.

По данным Минобороны Украины, в Полтаве частично разрушено одно из зданий института.

В ведомстве рассказали, что многие люди оказались под завалами. «Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу», – заявили в министерстве. В ведомстве отметили, что между тревогой и ударом прошло так мало времени, что многие люди во время атаки находились на улице на пути в бомбоубежище. О том, сколько человек погибли, Минобороны не сообщило.

Foto: Соцсети

Из-за ракетного удара повреждены расположенные рядом жилые дома, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, в многоэтажных домах ударной волной выбило окна, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход, проверяя, есть ли пострадавшие. Полиция получила около 100 заявлений о поврежденном имуществе.

В Полтавской области из-за ракетного удара объявили трехдневный траур, начиная с 4 сентября, сообщил Филипп Пронин. «Большая трагедия для Полтавской области и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региональной администрации в телеграм-канале.

В Минобороны РФ пока не комментировали случившееся.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь