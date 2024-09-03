Россия нанесла ракетный удар по Полтаве – более 40 человек погибли, ранены 200
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, российские военные ударили по городу, применив две баллистические ракеты. В результате атаки зафиксировано попадание по территории учебного заведения и расположенной рядом больницы, рассказал Зеленский. По его словам, частично разрушено одно из зданий Института связи. Под завалами оказались люди, передает «Медуза».
В результате ракетного удара, по предварительным данным, погиб 41 человек и более 180 человек получили ранения, сообщил Владимир Зеленский. По данным Mash, число погибших во время российского ракетного удара по учебному заведению в Полтаве увеличилось до 80 и многие еще остаются под завалами. Это один из самых крупных ударов войск РФ по Украине по числу погибших и пострадавших за все время полномасштабной войны.
Зеленский сообщил, что поручил провести «полное и оперативное» расследование всех обстоятельств случившегося. «Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не где-то на складе. Дальнобойные удары, которые могут защитить от российского террора, необходимы сейчас, а не когда-то потом. Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей», – заявил президент Украины.
Под удар в Полтаве попал Военный институт телекоммуникаций и информатизации – бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи. На территории расформированного училища связи расположен 179-й учебный центр войск связи, сообщает «Украинская служба Би-би-си».
Фотографии и видеозаписи с места удара опубликовал провоенный российский блогер Борис Рожин в своем телеграм-канале Colonelcassad. Российские «военкоры» утверждают, что удар был нанесен во время построения военных, а в результате случившегося погибли не менее 50 человек.
По данным Минобороны Украины, в Полтаве частично разрушено одно из зданий института.
В ведомстве рассказали, что многие люди оказались под завалами. «Благодаря слаженной работе спасателей и медиков удалось спасти 25 человек, из которых 11 деблокированы из-под завалов. Сейчас спасатели продолжают работу», – заявили в министерстве. В ведомстве отметили, что между тревогой и ударом прошло так мало времени, что многие люди во время атаки находились на улице на пути в бомбоубежище. О том, сколько человек погибли, Минобороны не сообщило.
Foto: Соцсети
Из-за ракетного удара повреждены расположенные рядом жилые дома, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его словам, в многоэтажных домах ударной волной выбило окна, повреждены фасады. Полиция проводит поквартирный обход, проверяя, есть ли пострадавшие. Полиция получила около 100 заявлений о поврежденном имуществе.
В Полтавской области из-за ракетного удара объявили трехдневный траур, начиная с 4 сентября, сообщил Филипп Пронин. «Большая трагедия для Полтавской области и всей страны. Вражеский коварный удар отобрал 41 жизнь. Ранены более 180 человек. Искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региональной администрации в телеграм-канале.
В Минобороны РФ пока не комментировали случившееся.
Позиция Запада в отношении войны в Украине меняется, меняются и его взгляды на допустимость мирных переговоров. Пересматривает свои взгляды и Киев, удививший россиян атакой в глубь их территории, пишет Райво Варе в 38-й записи своего военно-экономического блога.
Россия продолжает поставлять газ через Украину через удерживаемую ВСУ станцию, но в меньшем объеме. Рынок все еще неспокоен, цены растут в понедельник в Германии и Франции. До Эстонии рост цен тоже может докатиться.
Если власть кажется несправедливой, доверие к ней и, в конечном итоге, к стране подрывается. Государство не может быть смутным, нечетким, то есть человек должен ясно видеть, где его опора, сказал президент Алар Карис в своей речи по случаю Дня восстановления независимости Эстонии.
Управление предприятием требует постоянного внимания, однако часто с управлением фирмы связаны процессы, которые отнимают слишком много времени и ресурсов. Одним из таких процессов является управление автопарком. Член правления MobireМарек Курс рассказал, какие возможности, снижающие бремя управления автопарком, есть у предпринимателей.