Назад 13.09.24, 11:22 Обед с обременением: владелец заложил заведение компании Осиновского Здание ресторана Domberg, выставлявшееся на торги, осталось у владельца, но приобрело связь с компанией Олега Осиновского.

Ресторан Domberg на Тоомпеа по-прежнему открыт для посетителей. Foto: Андрас Кралла

Небольшой ресторанчик Domberg, привлекающий зашедших на Вышгород туристов, стал объектом внимания прессы летом, когда мог потерять свое главное конкурентное преимущество – само помещение. Как свидетельствовала система электронных аукционов, здание выставили на торги.

Коммерческое помещение в Таллинне, площадь Лосси, 5, общей площадью 158,4 квадратных метра, текущая цена 580 000 евро, гласило объявление. В том же здании сейчас предлагают купить жилые площади этажом выше. Поскольку здание старинное и признано памятником старины, преимущественное право выкупа имела Эстонская Республика, но не воспользовалась им. Владелец здания так и не поменялся.

Согласно выписке из крепостной книги, все здание с помещениями общей площадью 453 кв. м с 2009 года принадлежит компании Buena Trade OÜ, которая владеет и рестораном Domberg. Собственник ресторана Руслан Крестин, которому принадлежит 100% Buena Trade и который является ее управляющим, отказался рассказать ДВ, почему он решил выставить на торги здание, а потом передумал его продавать.

Крестин Руслан Александрович В Эстонии Руслан Александрович Крестин (51 год) владеет , кроме Buena Trade, компаниями PKC и PKC PRODUCTION, PMI и PMI PRODUCTION OÜ – все так или иначе связаны с организацией развлечений и отдыха. Дела у них идут не очень хорошо, PMI в 2023 году была убыточной (-11 тыс. евро), как и PKC PRODUCTION (-57 тыс. евро). Также ему принадлежит 50% EUROMAKLERID OÜ (вторая половина – у Натальи Крестиной), торгующей сантехникой и другими строительными материалами (но в 2023 году, согласно годовому отчету, компания не вела деятельность). В России полный тезка владельца Domberg, Руслан Александрович Крестин, гражданин РФ, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, имеющий право заниматься ресторанным бизнесом, доставкой продуктов питания, а также управлением, арендой и куплей-продажей недвижимости. Также он гендиректор и владелец ООО «Продюсерский центр «Сцена», который, судя по странице ВКонтакте , распространял билеты на не поддерживающего войну Глеба Самойлова (одного из двух солистов «Агаты Кристи», теперь выступающего с группой The Matrixx).

Судя по документам, год назад владельцу понадобились деньги. 17 ноября 2023 года помещение ресторана (но не все здание) было заложено и установлена ипотека в пользу компании Skinest Rail AS, входящую в группу компаний бизнесмена Олега Осиновского. Сам миллионер этой сделки не помнит, хотя речь идет о 510 000 евро.

«28 июня 2024 года судебным исполнителем Мати Кадаком был наложен арест на продажу и обременение помещения этого ресторана. Это значит только то, что без согласия Skinest Rail AS этот объект нельзя продавать или обременять», – пояснил юрист Skinest Rail в ответ на запрос ДВ. Нужен ли компании, которая занимается железнодорожным и другим строительством, этот непрофильный актив, или это было просто желание поддержать Руслана Крестина, представитель Skinest Rail не ответил: «Остальные детали – это коммерческая информация».

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