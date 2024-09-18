Назад 18.09.24, 17:18 Урмас Сыырумаа: «Экономику ждет хороший подъем совсем скоро» Предприниматель Урмас Сыырумаа ожидает скорого перехода эстонской экономики к росту, а затем, в перспективе десятилетия – новый кризис. Ну, а пока девелопер ожидает, что проект создания коммерческих площадей около Батарейной тюрьмы, в которой сегодня при участии Сыырумаа был заложен музей памяти жертв коммунизма, будет реализован как раз в период оживления на рынке.

Урмас Сыырумаа во время церемонии закладки Международного музея памяти жертв коммунизма в Батарейной тюрьме. Foto: Алексей Шишкин

Проект реконструкции выполнили фирмы Motor и KOKO arhitektid, реализацией планов ведает строительная компания Bildgren OÜ (на 60% принадлежит U.S. Invest AS Урмаса Сыырумаа). По плану экспозиция в бывшем тюремном здании должна быть открыта в 2026 году.

«Тут нет ничего сложного, сложно – слетать на Луну. Экономическое положение Эстонии, ситуация на финансовом рынке, поведение клиентов, конечно, влияет на нашу работу. Но мы не сдвигали сроки реконструкции Батарейной тюрьмы в музей, в срок законсервируем и остальные здания комплекса», – отметил в беседе с ДВ Урмас Сыырумаа. Он также выразил уверенность, что когда компания приступит к реновации остальных строений крепости, конъюнктура на рынке улучшится: «К моменту, когда мы займемся коммерческими и офисными площадями рядом, экономическая ситуация, несомненно будет лучше, куда она денется».

Сыырумаа подчеркнул, что на его памяти это уже третий масштабный кризис в истории независимой Эстонии, и, зная о цикличности экономики, через 10-12 лет можно ожидать четвертого. «Но до этого нас ждет новый хороший подъем, который начнется совсем скоро. Мы к нему тоже готовы», – уверен бизнесмен.

«У правительства так и так нет денег»

Урмас Сыырумаа, который когда-то пробовал прибегнуть к государственной поддержке для реконструкции Батарейной тюрьмы, полагает, что сегодня правительство не делает достаточно для поддержки реконструкции культурного наследия Эстонии, однако у этого есть объективные причины. «У правительства так и так нет на это денег. Хотя культурные памятники – знаковая вещь, она имеет символическое значение, привлекает туристов. Вот, скажем, наш Старый город. Да, государство законом защищает его. Но хотелось бы, чтобы оно и содействовало бизнесу в обновлении исторических объектов. Все-таки это стоит гораздо дороже, чем любое новое строительство», – размышляет Сыырумаа.

Экспозиция в бывшем здании тюрьмы должна заработать в 2026 году. Foto: Алексей Шишкин

При этом бизнесмен, уже реконструировавший ранее имеющий охранный статус квартал Роттермана, не думает, что Эстонии нужна коррекция законодательства о культурном наследии. «Тут все не так плохо. Главное, что нужно – время. При работе с памятниками инвестору нужно терпение», – добавил глава U.S. Invest AS.

1000 евро в реконструкцию Горхолла

Однако он подчеркивает, что не все охраняемые законом сегодня здания достойны государственного внимания. Среди проблемных точек на карте Таллинна – Горхолл. «Я еще и еще раз говорю, что туда нельзя вкладывать ни цента государственных, а вернее, народных денег. Хотите восстановить этот “дворец культуры имени Ленина”? Пожалуйста! На свои деньги. Я готов вложить первые 1000 евро, и посмотрим, сколько еще найдется в Таллинне людей, кому хочется обновлять эту груду бетона», – эмоционально восклицает Сыырумаа.

Предприниматель напоминает, что несмотря на то, что формально здание на берегу залива имеет охранный статус, он неоднократно заявлял о том, что Горхолл необходимо снести, создав затем променад от площади Виру до Таллиннского залива. «С точки зрения инвестиций и бизнеса в этом строении нет никакого смысла», – настаивает он.

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