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Марге Угезене

6 июня 2024 в 14:16









«В год я сэкономлю тысячи евро». Сыырумаа уволил двух руководителей

Урмас Сыырумаа пояснил, что в нынешних экономических условиях содержание концерна обходится слишком дорого. Фото: Andras Kralla

Бизнесмен Урмас Сыырумаа объединяет два своих предприятия. Из-за этого правление Forus Grupp вынуждены будут покинуть Юри Теэмант и Калев Рейльян, который только в прошлом году лишился должности в Confido.

По словам Сыырумаа, из-за плохого состояния экономики предприятие растет слишком медленно, и сокращение руководящих должностей поможет сэкономить: «В год я сэкономлю сотни и тысячи евро, в этом цель».