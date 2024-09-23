Реало: в Литве приветствуют белорусских и российских предпринимателей

«Литовцы очень амбициозны по своей культуре, они действуют быстрее, не раздумывают так много, как привыкли эстонцы. Часто в первый раз они допускают небольшую ошибку, но потом исправляют ее. Во время кризисов такое поведение оправдано – мы двигаемся дальше, а не обсуждаем, что не так и почему ничего нельзя сделать», – сказала руководитель компании по утилизации отходов Ragn-Sells Кай Реало. Foto: Andras Kralla
Иными словами, Литва делает то, что для эстонцев было бы неслыханным шагом в контексте приема беженцев.