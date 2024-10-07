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  • 07.10.24, 15:44

Сотни предпринимателей, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, продолжают вести бизнес в Эстонии

Более 900 человек, которым в Финляндии предъявлены серьезные обвинения, спокойно ведут бизнес в Эстонии, пишет Yle.
В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle.
  • В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle. Foto: Andras Kralla
Таллинн стал популярным местом для финских преступников. Согласно расследованию журналистов из редакции Yle MOT, как минимум 930 человек, которым в Финляндии предъявлены серьезные обвинения, владеют или управляют компаниями в Таллинне и других районах Эстонии, что дает им возможность обходить запреты на ведение бизнеса или скрывать имущество от кредиторов.
Результаты расследования MOT:
  • В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии.
  • Из них 467 – граждане Финляндии. Почти столько же – граждане Эстонии.
  • Эти люди обвиняются в общей сложности почти в 2400 преступлениях в Финляндии.
Почти половина от этого числа – экономические преступления, такие как мошенничество.
В ходе журналистского расследования были обнаружены 58 человек, которым в Финляндии из-за экономических преступлений запрещено вести бизнес. Эти люди, однако, продолжают заниматься делами из Эстонии.
Значительная часть фирм – это фиктивные компании, управляемые из Финляндии. Например, по одному из адресов в центре Таллинна зарегистрировано более 1500 компаний. Там находится контора, которая занимается созданием фирм для клиентов – она же занимается их административными делами. В Таллинне действует несколько таких консалтинговых контор.
Один из центров сосредоточения финских компаний расположен в городском районе Пикалийва. Там в жилом многоквартирном доме зарегистрировано более 150 предприятий, в основном принадлежащих финнам. Однако фактически никакого крупного финского бизнес-центра по этому адресу не существует. Журналисты MOT не обнаружили признаков наличия офисов или деловой активности, передает Yle.
В многоквартирном доме зарегистрировано семнадцать компаний, владельцы которых осуждены в Финляндии. Двоим из них также запрещено вести бизнес в Финляндии. У некоторых владельцев компаний имеются крупные долговые обязательства: например, долг одного из них превышает два миллиона евро, и все же ему удалось накопить более ста тысяч евро активов в своей эстонской фирме.

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