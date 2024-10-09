Свет: договор с SAS стал препятствием для продажи Nordica
По словам министра инфраструктуры Владимира Света, продолжаются переговоры с потенциальным инвестором, который заинтересован в покупке компании Nordica, но сделке до сих пор препятствовал договор с SAS.
В сентябре компания SAS объявила о прекращении сотрудничества с дочерней компанией Nordic Aviation Group под брендом Xfly – Regional Jet, которая обслуживала для SAS внутренние маршруты в Швеции. Foto: Shutterstock
«Именно этот договор стал причиной кризисной ситуации в Nordica. Из-за этого договора Nordica не может предоставить отчет о финансовой деятельности, так как аудиторы считают его проблематичным, а без их заключения подача отчета невозможна», – сказал Свет.
Министр добавил, что договор с SAS является одной из причин, по которой был заказан специальный аудит деятельности компании за 2020-2023 годы.
По словам Света, сейчас управление компанией стало более успешным по сравнению с предыдущими периодами: если прошлым летом заказы выполнялись на 89%, то этим летом – на 98-99%.
Министерство ожидает от Nordica бизнес-план или план действий к 15 октября, в котором должен быть ответ на вопрос, как и в какой форме компания сможет продолжить свою деятельность таким образом, чтобы предприятие удалось успешно приватизировать.
Министр климата Кристен Михал поручил совету Nordica провести специальную проверку состояния дел в государственной авиакомпании. Первое полугодие Nordica Aviation Group завершила с убытком в размере 7,2 млн евро, сообщает ERR.
Скандинавские авиалинии, с которыми Nordica была связана контрактом минимум на два следующих года, уже нашли эстонской компании замену, которая будет выполнять прежние рейсы Nordica уже с января, пишет rus.err.ee.
В основу строительного проекта Мустамяэской государственной гимназии (MURG) легла работа «Серебряная стрела, победитель архитектурного конкурса. Это название ассоциируется с остротой, скоростью и точностью, которые важны для достижения успеха в науке и хорошо подходят для школы с уклоном на точные предметы.