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  • 09.10.24, 17:08

Свет: договор с SAS стал препятствием для продажи Nordica

По словам министра инфраструктуры Владимира Света, продолжаются переговоры с потенциальным инвестором, который заинтересован в покупке компании Nordica, но сделке до сих пор препятствовал договор с SAS.
В сентябре компания SAS объявила о прекращении сотрудничества с дочерней компанией Nordic Aviation Group под брендом Xfly – Regional Jet, которая обслуживала для SAS внутренние маршруты в Швеции.
  • В сентябре компания SAS объявила о прекращении сотрудничества с дочерней компанией Nordic Aviation Group под брендом Xfly – Regional Jet, которая обслуживала для SAS внутренние маршруты в Швеции. Foto: Shutterstock
«Именно этот договор стал причиной кризисной ситуации в Nordica. Из-за этого договора Nordica не может предоставить отчет о финансовой деятельности, так как аудиторы считают его проблематичным, а без их заключения подача отчета невозможна», – сказал Свет.
Министр добавил, что договор с SAS является одной из причин, по которой был заказан специальный аудит деятельности компании за 2020-2023 годы.
По словам Света, сейчас управление компанией стало более успешным по сравнению с предыдущими периодами: если прошлым летом заказы выполнялись на 89%, то этим летом – на 98-99%.
Министерство ожидает от Nordica бизнес-план или план действий к 15 октября, в котором должен быть ответ на вопрос, как и в какой форме компания сможет продолжить свою деятельность таким образом, чтобы предприятие удалось успешно приватизировать.

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