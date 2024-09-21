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  • 21.09.24, 12:05

Министерство климата беспокоит происходящее с Nordica

Скандинавские авиалинии, с которыми Nordica была связана контрактом минимум на два следующих года, уже нашли эстонской компании замену, которая будет выполнять прежние рейсы Nordica уже с января, пишет rus.err.ee.
Судьба компании Nordica до сих пор остается туманной: фирма за год понесла убытки почти в 20 миллионов евро.
  • Судьба компании Nordica до сих пор остается туманной: фирма за год понесла убытки почти в 20 миллионов евро. Foto: Grand Warszawski
«Скандинавский авиаконцерн SAS объяснил такое решение стратегическими преобразованиями. Их новый партнер – авиакомпания BRA – это местная фирма. Для них это новая форма сотрудничества, раньше они не работали на другие фирмы», – прокомментировал генеральный директор Nordica Ремко Альтус.
В Министерстве климата выражают беспокойство в связи с возникшей ситуацией – без новых клиентов компании не выжить, считает вице-канцлер ведомства Сандер Сальму.
«На место SAS теперь придется найти других клиентов. Это сотрудничество было для нас значительным, поэтому необходимо заполнить это образовавшееся пространство. Когда нет клиентов, нет заказов, которые приносили бы прибыль, как и в любом бизнесе, в этом случае почти невозможно ни содержать фирму, ни ее продать», – сказал вице-канцлер Министерства климата.
Сама Nordica, как утверждает Альтус, готовится к новым сотрудничествам: «Нам продолжают приходить предложения. Например, будем продлевать контракт с Вьетнамом. С Air Corsica тоже ведутся переговоры. Сейчас мы просматриваем эти возможности и планируем распределение летательных средств. Планируем, как организовать новое сотрудничество. Учитывая наш опыт и качество сервиса, думаю, мы справимся».

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