Назад 27.09.24, 14:06 Nordica ищет замену контракту SAS за пределами Европы После потери контракта с SAS Nordica видит наибольшие возможности для поиска новых партнеров за пределами Европы, например, в Азии или Карибском регионе.

По мнению руководителя Nordic Aviation Group Ремко Альтуиса, сейчас нет причин говорить о неплатежеспособности концерна. Foto: Andras Kralla

В четверг авиакомпания SAS разорвала с Nordica договор, который с начала прошлого года принес эстонской госкомпании в общей сложности 22 млн евро убытков, или около 1,3 миллиона евро убытков ежемесячно. В летний период условия договора удалось улучшить, и начиная с июня Nordica начала работать в прибыль, пояснил председатель совета директоров Nordica Сандер Сальму на пресс-конференции.

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