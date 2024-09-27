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  • 27.09.24, 14:06

Nordica ищет замену контракту SAS за пределами Европы

После потери контракта с SAS Nordica видит наибольшие возможности для поиска новых партнеров за пределами Европы, например, в Азии или Карибском регионе.
По мнению руководителя Nordic Aviation Group Ремко Альтуиса, сейчас нет причин говорить о неплатежеспособности концерна.
  • По мнению руководителя Nordic Aviation Group Ремко Альтуиса, сейчас нет причин говорить о неплатежеспособности концерна. Foto: Andras Kralla
В четверг авиакомпания SAS разорвала с Nordica договор, который с начала прошлого года принес эстонской госкомпании в общей сложности 22 млн евро убытков, или около 1,3 миллиона евро убытков ежемесячно. В летний период условия договора удалось улучшить, и начиная с июня Nordica начала работать в прибыль, пояснил председатель совета директоров Nordica Сандер Сальму на пресс-конференции.

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