Назад 28.09.24, 11:05 Ryanair и SAS сократят рейсы по маршруту Таллинн-Стокгольм С ноября авиакомпании Ryanair и SAS значительно сократят прямые рейсы по маршруту Таллинн-Стокгольм.

Иллюстративное фото. Foto: Shutterstock

Если в сентябре и октябре прямые рейсы Ryanair между двумя городами выполняются несколько раз в день, то с ноября самолеты будут летать только четыре дня в неделю: со вторника по четверг, по одному разу в день в каждом направлении, передает rus.err.ee.

Авиакомпания SAS в ноябре также сократит количество ежедневных прямых рейсов по маршруту Таллинн-Стокгольм с шести до двух.

При этом в ноябре также прекратится ряд внутренних шведских рейсов.

Напомним, в четверг авиакомпания SAS разорвала с Nordica договор, который с начала прошлого года принес эстонской госкомпании в общей сложности 22 млн евро убытков, или около 1,3 миллиона евро убытков ежемесячно.

После потери контракта с SAS Nordica видит наибольшие возможности для поиска новых партнеров за пределами Европы, например, в Азии или Карибском регионе.

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