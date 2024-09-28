Ryanair и SAS сократят рейсы по маршруту Таллинн-Стокгольм

Если в сентябре и октябре прямые рейсы Ryanair между двумя городами выполняются несколько раз в день, то с ноября самолеты будут летать только четыре дня в неделю: со вторника по четверг, по одному разу в день в каждом направлении, передает rus.err.ee.
Авиакомпания SAS в ноябре также сократит количество ежедневных прямых рейсов по маршруту Таллинн-Стокгольм с шести до двух.
При этом в ноябре также прекратится ряд внутренних шведских рейсов.
Напомним, в четверг авиакомпания SAS разорвала с Nordica договор, который с начала прошлого года принес эстонской госкомпании в общей сложности 22 млн евро убытков, или около 1,3 миллиона евро убытков ежемесячно.
После потери контракта с SAS Nordica видит наибольшие возможности для поиска новых партнеров за пределами Европы, например, в Азии или Карибском регионе.
Скандинавские авиалинии, с которыми Nordica была связана контрактом минимум на два следующих года, уже нашли эстонской компании замену, которая будет выполнять прежние рейсы Nordica уже с января, пишет rus.err.ee.
Скандинавский авиаконцерн SAS объявил о заключении соглашения с авиакомпанией BRA – для дочерней компании Nordica, которая является субподрядчиком у SAS, это может означать потерю заказов, пишет rus.err.ee.
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