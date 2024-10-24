Владелец нарвского ночного клуба купил известный ресторан

Нарвский предприниматель Евгений Фёдоров продолжает расширять свой бизнес: он приобрел ресторан Narva Pärl, расположенный в торговом центре Fama. Как ранее писал ДВ, в начале этого года его компания открыла небольшой спа и банный центр, который стал первым в городе.
- Старинное здание, где работает ресторан Pärl, является частью торгового центра Fama. Foto: Николай Андреев
Евгений Фёдоров владеет компаний Geneva, в которую входит одноименный ночной клуб и концертный дом. В другую его компанию Sanesi входит отель Narva, второй по размеру в городе, при котором работают ресторан M. Chagall и недавно открывшийся спа. Теперь в эту же компанию вошел и ресторан Narva Pärl. Это семейный бизнес – несколько руководящих постов в компаниях занимают близкие родственники.
Совладелица фирмы, которая ранее владела рестораном Pärl, Юлия Поташева, пояснила ДВ, что переехала в другой город и решила «не сидеть на двух стульях». Управляющий компаниями Geneva и Sanesi Владимир Арет же пояснил, что компания Sanesi купила не фирму, а именно здание и оборудование ресторана Pärl.
Pärl закрыт около месяца, внутри можно увидеть рабочих. По словам Арета, торжественное открытие обновленного ресторана запланировано на 1 ноября.
«Сейчас ведем небольшие ремонтные работы. И готовимся к новому меню», – добавил он.
По словам Арета, теперь у двух ресторанов теперь будет один шеф-повар – Александр Кронов. При этом рестораны будут рассчитаны на разных клиентов:
«Первый ресторан M. Chagall находится при отеле, и большое количество клиентов – гости города. В ресторане Pärl рассчет, наоборот, на нашу местную аудиторию, на нарвитян. Там каждую пятницу и субботу будет живая музыка, будут разнообразные вечерние программы и абсолютно другое меню – в стиле гриля, барбекю, с большой винной картой, так как там получается небольшой винный подвал, и со многими сортами разливного пива».
За стеной от Pärl находится крафтовая пивоварня, но пока неясно, будет ли в ресторане пиво местного производства.
Бизнесу Sanesi в этом году серьезно помог открытый в феврале спа и банный центр в отеле Narva, рассказал Арет:
«Мы довольны. Едут и внутренние туристы, многие бронируют пакеты со спа, уже видится позитивный рост. В 19-23-м годах с сентября в отеле резко начинался низкий сезон. Была низкая заполняемость, обороты падали. Сейчас мы не падаем - остаемся, в принципе, на том же уровне, что и в августе. Заполняемость на уровне 73%, что считается очень хорошим показателем. И мы продаем пакеты, которые включают посещение спа и трехразовое питание в ресторане».
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