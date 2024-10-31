Розничная торговля переживает спад объема продаж

По данным Департамента статистики, в сентябре 2024 года доход от продаж у предприятий розничной торговли составил 839 миллионов евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года объем продаж сократился на 4%.
Объем продаж у продовольственных магазинов по сравнению с тем же месяцем прошлого года уменьшился на 4%. Foto: Liis Treimann
Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак отметила, что в сентябре на уменьшение объема продаж у предприятий розничной торговли более всего повлияли магазины промышленных товаров, где за год объем продаж сократился на 6%.