Назад 11.11.24, 06:00 Дорогой субподряд: продукция из Нарвы выходит под элитными скандинавскими брендами Дизайнерское кресло стоимостью в тысячи евро – продукт не мастера-одиночки, в его создании могут участвовать несколько стран, причем их роли в производственной цепочке уже отличаются от тех, к которым многие привыкли. Так, Китай теперь – производитель станков, а его роль страны с дешевой рабочей силой примеряют на себя Балканы, но уже не Эстония.

Работницы и руководитель мебельной фабрики Nevotex Юрий Сайя показывают, как кроят кожу для кресел. Foto: Николай Андреев

О том, как устроено международное производство мягкой мебели, и о своей компании рассказал ДВ руководитель Nevotex Narva Юрий Сайя.

Это предприятие сейчас запускает в работу новый умный станок, купленный на деньги Фонда справедливого перехода. Он даст нарвскому предприятию конкурентное преимущество в Северной Европе. Именно там продается продукция из Нарвы – под скандинавскими брендами элитной мебели.

Продажа дает прибыль, производство дает понимание

Прежде всего, Nevotex Narva производит мебель для паромов и других судов. По словам руководителя предприятия Юрия Сайя, примерно раз в десять лет каждый паром серьезно обновляется, в том числе получает новую мебель из искусственной или натуральной кожи. Из Нарвы на судоремонтные заводы отправляется 350-400 кресел в неделю, и спрос растет.

Также Nevotex Narva производит дорогую мягкую мебель или части мебели под чужими брендами. Еще до четверти оборота – утепленные крышки для уличных джакузи из пенопласта, обшитого искусственной кожей. Выпускают также кожаные части для инвалидных колясок, подлокотники и подголовники для больниц.

Эти кресла будут установлены на пароме, на котором проходит масштабный ремонт интерьеров. Foto: Николай Андреев

Для концерна это далеко не основной бизнес. Nevotex – шведская семейная компания, основанная в конце позапрошлого века. Она снабжает тканями, искусственной и натуральной кожей мебельные фабрики нескольких европейских стран, производителей одежды, дизайнеров интерьеров. Юрий Сайя объясняет, что фабрики не производят ткань маленькими партиями: это просто невыгодно.

«Частное лицо не может пойти на фабрику и сказать: мне нужно 10 квадратных метров такого-то материала, – говорит он. – Этим занимаются фирмы наподобие Nevotex, которые составляют прогноз, понимают, какие в этом сезоне будут в моде ткани, расцветки, и заключают договоры с производителями, дают обязательство, например, закупить в этом году 10 миллионов квадратных метров, а взамен получают скидку. Они заполняют свои склады и должны распродать эту ткань. Искусство заключается в том, чтобы понять, что пользуется спросом».

По словам Сайя, в мебельной промышленности мода меняется точно так же, как в производстве одежды, поэтому не попасть в тренды этого сезона – значит распродавать остатки ткани и кожи со скидкой себе в убыток.

Основная деятельность концерна Nevotex – продажа тканей и кож. Комплекты образцов для офисов продаж в разных странах шьют на фабрике в Нарве. Foto: Николай Андреев

Главная контора Nevotex находится в центральной Швеции, офисы продаж – в Дании, Норвегии, Финляндии, Литве, Германии, а также в Эстонии. И только здесь есть собственная фабрика и отдел разработки мебели. Производство в Нарве дает всего 4-5% его оборота, говорит Юрий Сайя:

«Традиционное производство, где много ручного труда, никогда особо прибыльным не бывает. Ритейлеры, как правило, бьются за 30-35% прибыли, а удел производителей – бороться за 10%».

Тем не менее, 17 лет назад шведские владельцы решили создать свою фабрику. По словам Юрия Сайя, это позволяет международному продавцу тканей лучше понимать рынок и потребности своих клиентов. Nevotex Narva открылся в исторических цехах Кренгольма после его банкротства, а потом арендовал часть бывшей швейной фабрики. На здании до сих пор две вывески – новая Nevotex и старая Krenholm. Сейчас здесь работает 59 человек.

На производственном здании Nevotex по-прежнему остается висеть и старая вывеска. Foto: Николай Андреев

Скандинавскую мебель делают в Эстонии и не только

«В Скандинавии дорого производить мебель: очень высокая стоимость труда. Поэтому скандинавские производители фактически поголовно перешли на такую схему, что они заказывают трудоемкие компоненты в странах с более дешевой рабочей силой. Потом эти компоненты везут в Скандинавию, где производится окончательная сборка и наклеивается наклейка. А IKEA даже не перевозит компоненты в Швецию, так и собирает где-нибудь в Польше», – рассказал Юрий Сайя.

В некоторых случаях почти все работы производятся не в той стране, которая указывается как страна производства.

Мебель из этих крупных частей соберут в других странах Европы. Foto: Николай Андреев

«Более сложный и дорогой субподряд, когда мы изготавливаем кресло почти полностью: мы получаем раму из Польши, поролон из Литвы, склеиваем, шьем чехол, надеваем его, красиво укладываем в коробку и туда же кладем ножки, которые получены из Германии, и отправляем этот комплект в Данию. В Дании работник достает все из коробки, прикручивает ножки к нашему корпусу, и это становится датским продуктом», – рассказал Юрий Сайя.

Китайский станок вместо китайских рабочих рук

Если требуется страна с дешевой рабочей силой, по старой памяти можно сразу указать на Китай. По словам Юрия Сайя, это давно не так. Не в пользу Китая говорят сложная логистика, подорожавший труд и, по-прежнему, проблемы с качеством.

При этом станок, который Nevotex Narva купил на деньги из Фонда справедливого перехода, – китайского производства. Обучать его операторов в Нарву приехал специалист из Китая, а кроме нарвитян на учебу прибыли и два работника из Чехии, которым предстоит работать на таком станке в своей стране.

По словам Сайя, уровень китайского станкостроения серьезно вырос, специалисты, которые учились в США, вернулись в Китай налаживать эту отрасль.

Юрий Сайя (справа на фото) осматривает кусок кожи с пробными швами, которые прострочил китайский станок с ЧПУ. Foto: Николай Андреев

«Эти станки на 100% сделаны в Китае, в Европе таких универсальных машин не делают уже совсем. В Европе станкостроение как таковое уже почти умерло, – считает Юрий Сайя. – Станки из Европы – они проще, они железные, я бы сказал. А из Китая приходит пластмассовое, композитное, изящное и с мозгами. Если хочешь европейское с мозгами – цена будет космическая. Я думаю, такой станок европейского производства, стоил бы тысяч триста, а мы купили за сто».

Фонд справедливого перехода выделил предприятию 126 945 евро, на эти деньги, при собственном финансировании 20%, Nevotex Narva купил сам станок, который заменит много ручного труда, 3D-сканер и необходимый для них софт. В данном случае пособие было направлено на повышение конкурентоспособности и оборота компании, требования к рабочим местам не было, появится только одно новое место.

3D-сканер позволит делать чертежи для станка, отсканировав образец мебели. Еще в планах шить кожаные диваны для яхт и дорогих катеров, также предварительно сканируя суда.

По миру в поисках дешевой рабочей силы

«Я думаю, Кренгольм выжил бы, если бы смог перетерпеть 15-20 лет, пока изменится конъюнктура и Китай вырастет, – говорит Юрий Сайя, который в прошлом сам работал на этой мануфактуре. – Модель развития с дешевой рабочей силой - это как ямка в песке, которую ты выкопал и думаешь, что она останется навсегда. Нет, она заполнится песком или водой».

По словам Юрия Сайя, Эстония – тоже уже не страна с дешевой рабочей силой, и эта «дырка в песке» мигрирует по миру – одно время в Европе верили, что теперь производить дешево будут Балканы.

В соседнем с Nevotex Narva здании работал производитель электрооборудования Amphenol ConneXus, который в 2023 году сократил персонал и перевез оборудование в Македонию (на его место пришел финский конкурент Dicro, нанявший часть сокращенных работниц).

«Зря они это сделали, – считает руководитель Nevotex Narva. – Они выиграют, максимум, два-три года, а потом столкнутся с проблемой, что им снова нужно мигрировать. А производство - это такая вещь, которую только полгода-год нужно налаживать на новом месте».

Сайя приводит в пример одного из постоянных клиентов Nevotex Narva – компания перенесла заказы на предприятие в Косово:

«У них там есть цеха, люди, оборудование… Они помучались там и через три года вернулись к нам. Они так и не смогли создать устойчивую модель, чтобы наладить логистику, решить проблемы с качеством и сроками».

И теперь в Нарве начинают производить модель кресла, которую не делали последние три года.

«Слава Богу, у нас остались два человека, которые помнят, как эту модель делать – там много ручной работы, – сказал Сайя. – Если бы у нас этих людей не осталось, нам пришлось бы сказать: извините, ребята, мы утратили эти знания, мы не можем производить эту модель».

Кстати, речь о кресле известного скандинавского дизайнера, которое производится уже несколько десятилетий, и Юрий Сайя с гордостью отмечает, что видел фото Барака Обамы в этом кресле. Но название модели – коммерческая тайна, фотографировать его тоже нельзя: хотя оно собирается в Нарве, это продукция дорогого скандинавского бренда.