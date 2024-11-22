Центристку заменили на центристку: в Нарве началась смена власти
С поста председателя Нарвского городского собрания 21 ноября была отправлена в отставку Ирина Янович, член Центристской партии и фракции, которую возглавляет Алексей Евграфов. Новым председателем стала Татьяна Стольфат, член Центристской партии и новой фракции под руководством Михаила Стальнухина.
Еще не все бюллетени были в избирательной урне, но Татьяна Стольфат (права на фото) уже предчувствовала победу. По соглашению ее фракции во главе с Михаилом Стальнухиным с фракцией Катри Райк пост председателя горсобрания отходит сторонникам Стальнухина. Foto: Николай Андреев
Михаил Стальнухин в начале заседания в четверг официально уведомил горсобрание, что создается новая фракция, в которую перешла часть депутатов из расколовшейся, еще недавно правящей фракции Narva, руководимой Алексеем Евграфовым. Как ранее сообщил ДВ Евграфов, местное руководство ЦП решило, что фракция Narva должна преобразоваться в Центристскую фракцию.
Однако часть членов новой фракции Михаила Стальнухина также состоит в Центристской партии, и на данный момент неясно, изменится ли этот статус. Так и новый председатель горсобрания, и отправленный в отставку – члены ЦП. Причем Татьяна Стольфат до нового назначения была в горсобрании заместителем Ирины Янович.
Отставка Ирины Янович прошла гладко – за отставку проголосовали 20 депутатов, против – 8. А вот при назначении Татьяны Стольфат перевес был минимальным. В тайном голосовании за ее назначение на пост проголосовали 16 человек, 2 бюллетеня были признаны испорченными, остальные депутаты не голосовали. Всего на заседании присутствовало 30 депутатов из 31.
По коалиционному договору между сторонниками Катри Райк и Михаила Стальнухина пост председателя горсобрания должен был получить сам Стальнухин. Однако, оказавшись под мощнейшим давлением эстонских политиков и прессы, Стальнухин отказался от намерения стать председателем, и коалиция выдвинула на этот пост Татьяну Стольфат. Если судить по итогам голосования, коалиция пока получается нестабильная.
Также на заседании в четверг Михаил Стальнухин со сторонниками инициировали вотум недоверия мэру города Яану Тоотсу (ЦП) и зампреду горсобрания Наталии Умаровой, которая избиралась в списке партии Eesti 200, но членом этой партии не была и позже вошла во фракцию Алексея Евграфова.
По словам Катри Райк, теперь, скорее всего, состоятся два внеплановых заседания, на которых, по планам новой коалиции, сменится уже исполнительная власть.
Завершились перестановки в четверг демаршем Михаила Стальнухина. Когда он вышел к прессе, чтобы дать комментарии, журналистка эстонского Delfi спросила, в какой стране он живет, намекая на оговорку Стальнухина – на совместной с Катри Райк пресс-конференции, посвященной созданию коалиции, на прошлой неделе политик назвал Эстонскую Республику Эстонской СССР. Услышав вопрос, Михаил Стальнухин развернулся и ушел, вообще отказавшись общаться с прессой.
Михаил Стальнухин и Катри Райк 18 ноября объявили, что их фракции заключили коалиционное соглашение, и в четверг в Нарве начнет меняться городская власть: Стальнухин станет председателем горсобрания, а Райк, уже в третий раз, займет кресло мэра. Для многих их союз стал крайне неожиданным.
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