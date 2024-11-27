Латвия намерена строить Rail Baltica в обход Риги

Правительство Латвии во вторник, 26 ноября, после многочасовой дискуссии о проекте Rail Baltica решило максимально сократить расходы на проект, а также сделать приоритетом строительство трассы от границы с Литвой до границы с Эстонией в обход Риги и завершение международных станций, пишет Rus.ERR
со ссылкой на lsm.lv.
- Строительство терминала Rail Baltica в Риге. Foto: Liis Treimann
Министерство сообщения Латвии подготовило информационный доклад «О сценарии реализации проекта Rail Baltica на территории Латвии». В нем в качестве приоритета в рамках первой очереди предлагается строительство одноколейной трассы от границы Литвы до границы Эстонии, а также ее соединение колеей европейского стандарта с одной из двух международных станций в Риге (Центральным вокзалом или рижским аэропортом). Перед завершением первой очереди предлагается соединить обе упомянутые станции в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подчеркнула, что надо максимально «урезать все лишнее и прийти к максимально функциональной линии». Правительство Латвии смогло достичь лишь предварительного решения о приоритетах проекта, чтобы затем двигаться к функциональной железнодорожной магистрали с учетом доступного финансирования.
Правительство Латвии предварительно одобрило намерение построить основную трассу Rail Baltica европейского стандарта, то есть шириной 1435 мм по такому маршруту: латвийско-литовская граница – Миса – Упеслеяс – Вангажи – латвийско-эстонская граница. Строительство должно начаться с участка от литовской границы до Мисы и последовательно продолжиться в соответствии с доступным финансированием.
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