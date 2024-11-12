Убыток Enefit Power из-за отопления Нарвы в ноябре может составить до 2 миллионов евро

Enefit Power понесет в ноябре в связи с отоплением Нарвы убытки от 1,5 до 2 млн евро, рассказал член правления компании Александр Ефремов. Это вызвано тем, что пока действует цена, согласованная Департаментом конкуренции для Балтийской теплоэлектростанции, а по факту тепло производит более дорогая в работе газовая котельная.
- Балтийская электростанция снова заработает в декабре, а со второй половины марта ее будущее туманно. Foto: Николай Андреев
Балтийская станция производит одновременно тепло и электричество, газовая котельная - только тепло, себестоимость которого значительно выше, чем на Балтийской. Но себестоимость электричества, производимого Балтийской электростанцией, была выше рыночной, поэтому в апреле ее пришлось законсервировать, а персонал перевести на сокращенный рабочий день.
В сентябре энергетики вернулись к работе и по требованию Elering подготовили станцию к запуску. Электричество с Балтийской станции потребуется для подстраховки на время рассинхронизации с энергокольцом БРЭЛЛ 8 февраля.
Если запустить станцию заранее, она будет поставлять и тепло в Нарву - более дешевое, чем с газовой котельной. Это позволит отложить разрешенное Департаментом конкуренции удорожание тепла в Нарве почти на 50%. Но если зима будет теплой, есть риск, что станции придется продавать электричество ниже себестоимости, и убытки Enefit Power вырастут.
Госкомпания в роли государственного деятеля
Председатель правления Enefit Power Лаури Карп на пресс-конференции 5 ноября особо отметил, что решение снять с консервации и в декабре временно запустить в работу Балтийскую электростанцию - это решение правления Enefit Power. Никаких указаний от министерств на этот счет не поступало.
“Сама эта идея родилась в кабинете Яана Тоотса”, - сказал Лаури Карп.
Он рассказал, что встреча с мэром Нарвы Тоотсом состоялась в сентябре, и руководители Enefit Power сами предложили с сентября до середины марта отапливать город с помощью Балтийской электростанции, как раньше, а значит - по старой цене.
До декабря действует цена
, ранее согласованная Департаментом конкуренции для Балтийской электростанции, - 60,44 евро за МВт-ч тепла на выходе со станции, без учета налога и тарифа теплосетей. А по факту Нарву отапливает более дорогая газовая котельная. По словам члена правления Enefit Power Александра Ефремова, себестоимость тепла с газовой котельной около 97 евро, то есть, компания работает в убыток. С декабря департамент согласовал новую цену - 91,13 евро, что по мнению Ефремова, почти будет дотягивать до себестоимости.
“Сейчас в тепловую сеть при наших затратах 97 евро мы отпускаем тепловую энергию по цене 60,44 евро. Чтобы вы понимали наши прямые убытки, это значит, что в ноябре наш чистый убыток будет составлять от 1,5 до 2 млн евро”, - сказал Ефремов.
Но поскольку Enefit Power решил с декабря снова запустить Балтийскую электростанцию, на время ее работы продолжит действовать старая цена - это условие Департамента конкуренции. Соответственно, удорожание тепла для нарвитян откладывается. Но и себестоимость производства тепла на это время упадет.
- Председатель правления Enefit Power Лаури Карп (слева на фото), руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк и член правления Enefit Power Александр Ефремов рассказали на пресс-конференции о ситуации с отоплением Нарвы. Foto: Николай Андреев
Однако себестоимость продукции Балтийской электростанции складывается из себестоимости производимого тепла и электричества. А стоимость электричества на бирже очень сильно колеблется и прямо зависит от погоды. Enefit Power прогнозирует, что цены на электричество в декабре-январе будут такими, что работа Балтийской электростанции будет окупаться.
При этом председатель правления Лаури Карп заметил, что Балтийскую электростанцию запустят в любом случае, даже если в реальности зима окажется теплой, и Enefit Power будет нести убытки на продаже электричества с Балтийской: “Enefit Power берет эти риски на себя”.
Какой министр - главный по энергетике?
1 ноября министр инфраструктуры Владимир Свет, находясь в Нарве, рассказал прессе, что достигнута договоренность запустить 11-й энергоблок Балтийской электростанции на самые холодные месяцы, что позволит временно вернуть прежнюю цену отопления - как и указано в решении Департамента конкуренции.
Министр инфраструктуры не имеет отдельного министерства, а работает в Министерстве климата. Владимир Свет уточнил, что отопление все же находится в ведении его коллеги - министра климата Йоко Алендер. ДВ попросил министра климата прокомментировать возможные убытки госкомпании, которая решила сдерживать цены, и допустимо ли такое решение, чтобы избежать социальных последствий в Нарве.
В пресс-службе Минклимата ответили, что это ситуация - в ведении Министерства финансов, поскольку Enefit Power (как и Eesti Energia, в которую он входит) являются государственным предприятием, а представителем собственника является министр финансов.
Министр финансов Юрген Лийги ответил ДВ на эти же вопросы так: “Предприятие должно представить экономическое обоснование своей деятельности. Я тоже запросил у него это обоснование. На первый взгляд кажется, что для запуска котла необходимо заранее иметь возможность продавать электроэнергию по определенной цене, однако при этом учитывается и время рассинхронизации в феврале. В любом случае ситуация требует долгосрочного решения. Здесь несколько участников, и в первую очередь я бы указал на местное самоуправление. Также у меня есть вопросы по поводу ценообразования Департамента конкуренции”.
Денег на ремонт нерентабельного нет
По словам члена правления Enefit Power Александра Ефремова, после того, как 11-й блок проработает разрешенные до капремонта более 2000 часов, его остановят. Потребуется контроль и капремонт турбины.
“Если дефектов не выявлено или если выявленные дефекты устранимы - мы их устраняем и продлеваем возможность эксплуатации турбины, в интервале от 15 000 до 25 000 часов. Стоимость порядка 3,6 миллиона - это если не будет обнаружено каких-то серьезных дефектов”.
Но поскольку Балтийская станция нерентабельна большую часть года, этих денег в своем бюджете Enefit Power не предусмотрел.
Ефремов также сказал, что если Балтийская электростанция будет нужна и далее (например, после рассинхронизации с БРЭЛЛ), то государству придется компенсировать убытки при ее работе.
Много разного тепла, но не скоро
Теплосетевое предприятие Narva Soojusvõrk, которое также входит в состав Eesti Energia, поставляет тепло от Балтийской электростанции конечным потребителям. Руководитель Narva Soojusvõrk Павел Рушелюк сообщил, что он в ближайшее время объявит конкурс на нового поставщика тепла - вместо Балтийской электростанции.
По словам Лаури Карпа, Enefit Power также планирует в этом конкурсе участвовать. У предприятия есть план построить водородную теплоэлектростанцию. Но госпредприятие также заинтересовано в том, чтобы рядом с нынешней Балтийской электростанцией возникло несколько разнообразных, конкурирующих производителей тепла, которые будут поставлять горячую воду в трубы Narva Soojusvõrk.
Но это вопрос нескольких лет, а не решение на этот сезон. По словам Лаури Карпа, меморандум о ситуации с отоплением в Нарве в последующие зимы уже отправлен Министерству климата.
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