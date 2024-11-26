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  • 26.11.24, 16:20

Eesti Energia отозвала с биржи свои энергетические мощности

Eesti Energia в четверг уведомила биржу электричества Nord Pool о том, что приостанавливает на неопределенный срок участие четырех энергетических блоков Эстонской электростанции в биржевых торгах.
Электростанция Auvere.
  • Электростанция Auvere. Foto: Liis Treimann
Это решение последовало после опубликованного на прошлой неделе отчета специального аудита Eesti Energia, который выявил превышение допустимых пределов загрязняющих веществ, установленных комплексными экологическими разрешениями, на электростанциях и нефтезаводах компании, пишет Ärileht.
Мощность снятых с биржи блоков составляет около 700 мегаватт – речь идет о третьем (163 МВт), четвертом (163 МВт), шестом (173 МВт) и восьмом (194 МВт) энергетических блоках Эстонской электростанции.
Согласно ожиданиям собственника, установленным государством, Eesti Energia должна обеспечивать регулируемую мощность в объеме 1000 мегаватт для надежного энергоснабжения, однако после консервации этой весной Балтийской электростанции Enefit Power представила на завтрашние торги лишь два объекта: электростанцию Auvere (274 МВт) и пятый энергоблок Эстонской электростанции (173 МВт).
Согласно заявлению для рынка, вывод станций из эксплуатации носит временный характер, а дальнейшие действия зависят от результатов консультаций и новых решений, при этом оператор системы Elering сообщил Ärileht, что при работе всего двух производственных объектов обеспечить надежное энергоснабжение Эстонии зимой будет невозможно.

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