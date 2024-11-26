Eesti Energia отозвала с биржи свои энергетические мощности

Это решение последовало после опубликованного на прошлой неделе отчета специального аудита Eesti Energia, который выявил превышение допустимых пределов загрязняющих веществ, установленных комплексными экологическими разрешениями, на электростанциях и нефтезаводах компании, пишет Ärileht.
Мощность снятых с биржи блоков составляет около 700 мегаватт – речь идет о третьем (163 МВт), четвертом (163 МВт), шестом (173 МВт) и восьмом (194 МВт) энергетических блоках Эстонской электростанции.
Согласно ожиданиям собственника, установленным государством, Eesti Energia должна обеспечивать регулируемую мощность в объеме 1000 мегаватт для надежного энергоснабжения, однако после консервации этой весной Балтийской электростанции Enefit Power представила на завтрашние торги лишь два объекта: электростанцию Auvere (274 МВт) и пятый энергоблок Эстонской электростанции (173 МВт).
Согласно заявлению для рынка, вывод станций из эксплуатации носит временный характер, а дальнейшие действия зависят от результатов консультаций и новых решений, при этом оператор системы Elering сообщил Ärileht, что при работе всего двух производственных объектов обеспечить надежное энергоснабжение Эстонии зимой будет невозможно.
Eesti Energia намерена выяснить, в какой мере убытки от сделок с деривативами могут быть напрямую связаны с виной прежнего руководства, а также есть ли перспектива хотя бы частичного возмещения этих убытков за счёт ответственных лиц.
Цена энергии — ключевой фактор конкурентоспособности экономики, поэтому она должна занимать центральное место при формировании политики. У нас четко определены обязанности в обеспечении перехода к зеленой энергетике, но найти ответственного за конкурентоспособную цену энергии сложно, пишет бывший руководитель Eesti Energia Хандо Суттер.
Председатель совета Эстонского союза работодателей Кай Реало заявила, что вопрос исполнительного директора Хандо Суттера пока не обсуждался, поскольку противоречивая информация по делу продолжает поступать, а новость остается свежей.
Каждое административное дело может обернуться для Enefit Power штрафом до 400 000 евро, если в ходе расследования будут обнаружены доказательства халатности или умышленных нарушений, предупредил генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра.
Располагающие конфиденциальными данными клиентов адвокатские бюро постоянно находятся в сфере интереса киберпреступников, поэтому адвокатура требует, чтобы кибербезопасность у них была на самом высоком уровне. Управляющий партнер адвокатского бюро TARK Тыну Тарк считает: чтобы требования действительно соблюдались, а осведомленность сотрудников повышалась, разумно привлекать специалистов.