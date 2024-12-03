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  • 03.12.24, 09:51

Обнаружено новое повреждение кабеля между Финляндией и Швецией

Обнаружен новый дефект в интернет-кабеле между Финляндией и Швецией, пишет Dagens Industri.
Обнаружено новое повреждение кабеля между Финляндией и Швецией
  • Foto: Erik Prozes
Неисправность была обнаружена сегодня ночью и произошла на территории Финляндии. По информации СМИ, финская полиция подозревает преступление, уведомлены шведские власти.

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