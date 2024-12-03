Обнаружено новое повреждение кабеля между Финляндией и Швецией

Между Финляндией и Германией, а также между Литвой и Швецией были повреждены подводные коммуникационные кабели, что вызвало их выход из строя. Предполагается, что причиной могла стать преднамеренная диверсия.
Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, по которой прежде поставлялась российская, а теперь казахстанская нефть в Германию, выведена из строя. Оператор нефтепровода ищет причины аварии, среди рассматриваемых – в том числе намеренная диверсия.
В истории с повреждением двух интернет-кабелей, проложенных по дну Балтийского моря, появился первый подозреваемый – судно Yi Peng 3, зарегистрированное в Китае. Эстонский расследователь по открытым данным обнаружил, что управлял сухогрузом гражданин России.
Проложенные по дну Балтийского моря кабели связи между Финляндией и Германией, а также Литвой и Швецией, которые были повреждены в середине ноября, снова введены в эксплуатацию, пишет ERR.ee со ссылкой на операторов кабелей.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.