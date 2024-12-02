В Польше поврежден участок нефтепровода «Дружба»

Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, по которой прежде поставлялась российская, а теперь казахстанская нефть в Германию, выведена из строя. Оператор нефтепровода ищет причины аварии, среди рассматриваемых – в том числе намеренная диверсия.
- Инцидент произошел на северной ветке, по которой с февраля 2023 года поставляется казахстанская нефть для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. На фото конечный пункт нефтепровода. Foto: AP/Scanpix
Польша продолжает экспорт нефти в Германию, несмотря на утечку, произошедшую на нефтепроводе «Дружба», сообщил 2 декабря национальный оператор трубопроводов PERN. Утечку обнаружила Государственная пожарная служба утром 1 декабря неподалеку от города Пневы. Проблема возникла на одной из двух ниток западного участка магистрали, по которому нефть транспортируется на немецкий нефтеперерабатывающий завод, пишет DW
.
Работа поврежденной линии была остановлена, однако поставки осуществляются по другой линии, остающейся в рабочем состоянии. В зоне аварии проводятся ремонтные работы: после удаления остатков нефти и подготовки системы поврежденный участок трубы заменяют новым.
Причины происшествия будет расследовать внутренняя комиссия PERN. Компания рассматривает различные версии, включая техническую неисправность и преднамеренное повреждение.
Нефтепровод «Дружба» является ключевым маршрутом для поставок российской нефти в Европу. В районе белорусского Мозыря он разделяется на южную и северную ветки. Южная ветка обслуживает Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, северная – Польшу и Германию. Транспортировка нефти по северной ветке из России была приостановлена в связи с санкциями ЕС, в то время как южная ветка продолжает функционировать.
Инцидент произошел на северной ветке, по которой с февраля 2023 года поставляется казахстанская нефть для нефтеперерабатывающего завода в Шведте (Германия). Текущая пропускная способность линии составляет 2 миллиона баррелей в сутки.
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