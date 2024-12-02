Назад 02.12.24, 16:43 В Польше поврежден участок нефтепровода «Дружба» Одна из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше, по которой прежде поставлялась российская, а теперь казахстанская нефть в Германию, выведена из строя. Оператор нефтепровода ищет причины аварии, среди рассматриваемых – в том числе намеренная диверсия.

Инцидент произошел на северной ветке, по которой с февраля 2023 года поставляется казахстанская нефть для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. На фото конечный пункт нефтепровода. Foto: AP/Scanpix

Польша продолжает экспорт нефти в Германию, несмотря на утечку, произошедшую на нефтепроводе «Дружба», сообщил 2 декабря национальный оператор трубопроводов PERN. Утечку обнаружила Государственная пожарная служба утром 1 декабря неподалеку от города Пневы. Проблема возникла на одной из двух ниток западного участка магистрали, по которому нефть транспортируется на немецкий нефтеперерабатывающий завод, пишет DW

Работа поврежденной линии была остановлена, однако поставки осуществляются по другой линии, остающейся в рабочем состоянии. В зоне аварии проводятся ремонтные работы: после удаления остатков нефти и подготовки системы поврежденный участок трубы заменяют новым.

Причины происшествия будет расследовать внутренняя комиссия PERN. Компания рассматривает различные версии, включая техническую неисправность и преднамеренное повреждение.

Нефтепровод «Дружба» является ключевым маршрутом для поставок российской нефти в Европу. В районе белорусского Мозыря он разделяется на южную и северную ветки. Южная ветка обслуживает Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, северная – Польшу и Германию. Транспортировка нефти по северной ветке из России была приостановлена в связи с санкциями ЕС, в то время как южная ветка продолжает функционировать.

Инцидент произошел на северной ветке, по которой с февраля 2023 года поставляется казахстанская нефть для нефтеперерабатывающего завода в Шведте (Германия). Текущая пропускная способность линии составляет 2 миллиона баррелей в сутки.