Назад 29.11.24, 10:28 Поврежденные в Балтийском море кабели связи восстановлены Проложенные по дну Балтийского моря кабели связи между Финляндией и Германией, а также Литвой и Швецией, которые были повреждены в середине ноября, снова введены в эксплуатацию, пишет ERR.ee со ссылкой на операторов кабелей.

Китайское судно Yi Peng 3. Foto: AFP/Scanpix

«Передача данных Telia по подводному кабелю в Балтийском море была восстановлена в четверг после того, как международное соединение Литвы со Швецией было прервано почти на две недели», – заявила Telia Lietuva в четверг. По словам компании, жители Литвы не испытали значительных неудобств из-за этого инцидента.

Финская компания Cinia в пятницу объявила, что полностью восстановила работу подводного оптоволоконного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию.

17 ноября был поврежден один из трех кабелей, соединяющих Швецию и Литву по дну Балтийского моря, в тот же день был оборван кабель, соединяющий Хельсинки и немецкий город Росток.

Следователи полагают, что два кабеля в Балтийском море могли быть повреждены китайским судном Yi Peng 3, ходящим под флагом КНР: судно вышло из российского порта Усть-Луга, а затем было задержано датскими властями в проливе Каттегат.