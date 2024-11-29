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  • 29.11.24, 10:28

Поврежденные в Балтийском море кабели связи восстановлены

Проложенные по дну Балтийского моря кабели связи между Финляндией и Германией, а также Литвой и Швецией, которые были повреждены в середине ноября, снова введены в эксплуатацию, пишет ERR.ee со ссылкой на операторов кабелей.
Китайское судно Yi Peng 3.
  • Китайское судно Yi Peng 3. Foto: AFP/Scanpix
«Передача данных Telia по подводному кабелю в Балтийском море была восстановлена в четверг после того, как международное соединение Литвы со Швецией было прервано почти на две недели», – заявила Telia Lietuva в четверг. По словам компании, жители Литвы не испытали значительных неудобств из-за этого инцидента.
Финская компания Cinia в пятницу объявила, что полностью восстановила работу подводного оптоволоконного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию.
17 ноября был поврежден один из трех кабелей, соединяющих Швецию и Литву по дну Балтийского моря, в тот же день был оборван кабель, соединяющий Хельсинки и немецкий город Росток.
Следователи полагают, что два кабеля в Балтийском море могли быть повреждены китайским судном Yi Peng 3, ходящим под флагом КНР: судно вышло из российского порта Усть-Луга, а затем было задержано датскими властями в проливе Каттегат.

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