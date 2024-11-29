Поврежденные в Балтийском море кабели связи восстановлены

Проложенные по дну Балтийского моря кабели связи между Финляндией и Германией, а также Литвой и Швецией, которые были повреждены в середине ноября, снова введены в эксплуатацию, пишет ERR.ee
со ссылкой на операторов кабелей.
- Китайское судно Yi Peng 3. Foto: AFP/Scanpix
«Передача данных Telia по подводному кабелю в Балтийском море была восстановлена в четверг после того, как международное соединение Литвы со Швецией было прервано почти на две недели», – заявила Telia Lietuva в четверг. По словам компании, жители Литвы не испытали значительных неудобств из-за этого инцидента.
Финская компания Cinia в пятницу объявила, что полностью восстановила работу подводного оптоволоконного кабеля C-Lion1, соединяющего Финляндию и Германию.
17 ноября был поврежден один из трех кабелей, соединяющих Швецию и Литву по дну Балтийского моря, в тот же день был оборван кабель, соединяющий Хельсинки и немецкий город Росток.
Следователи полагают, что два кабеля в Балтийском море могли быть повреждены китайским судном Yi Peng 3, ходящим под флагом КНР: судно вышло из российского порта Усть-Луга, а затем было задержано датскими властями в проливе Каттегат.
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Между Финляндией и Германией, а также между Литвой и Швецией были повреждены подводные коммуникационные кабели, что вызвало их выход из строя. Предполагается, что причиной могла стать преднамеренная диверсия.
Правительство Швеции объявило о начале расследования, призванного выявить причины повреждения подводного телекоммуникационного кабеля, соединяющего Швецию с Эстонией, передает BBC News.
Россиянин, значившийся в документах китайского судна, подозреваемого в повреждении двух кабелей в Балтийском море, оказался не капитаном, а лоцманом. Он утверждает, что выводил судно из порта и покинул его задолго до предполагаемой диверсии.
Судно задержано флотом Дании
В истории с повреждением двух интернет-кабелей, проложенных по дну Балтийского моря, появился первый подозреваемый – судно Yi Peng 3, зарегистрированное в Китае. Эстонский расследователь по открытым данным обнаружил, что управлял сухогрузом гражданин России.
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