Evecon оспорила поправку к Закону о рынке электроэнергии
Государственный суд удовлетворил иск энергетической компании Evecon против поправки к Закону о рынке электроэнергии и подтвердил, что требование залогового взноса за подключение к электросети противоречит Конституции.
Исполнительный директор Evecon OÜ Карл Кулль. Foto: Andras Kralla
Поправка к Закону о рынке электроэнергии, введенная около полутора лет назад, возложила неожиданное обязательство на тех, кто подключался к сети с целью производства электроэнергии: в течение 60 дней уплатить залоговый взнос сетевому оператору. Исключением было условие, если было оплачено не менее 70% стоимости подключения.
На средства, предоставленные скандинавскими и французскими инвесторами, компания Sunly намерена построить солнечные и ветровые парки – как здесь, так и в соседних странах – суммарная мощность которых превысит текущие мощности всей Эстонии.
8 февраля 2025 года страны Балтии отключатся от электрической системы BRELL, объединяющие наши страны с энергосистемами России и Беларуси, и подключатся к континентальной европейской сети. Насколько Эстония готова к этому шагу? Грозят ли нам отключения и рост цен? Об этом ДВ поговорили со специалистом в области электроэнергии бывшим младшим научным сотрудником Таллиннского технического университета и владельцем компании Evecon Карлом Куллем.
Никого не удивляет тот факт, что киберпреступников интересуют государственные учреждения или поставщики жизненно важных услуг. Однако для многих, вероятно, станет новостью то, что ежедневно атакам подвергаются и малые предприятия – часто даже они сами.