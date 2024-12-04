Evecon оспорила поправку к Закону о рынке электроэнергии

8 февраля 2025 года страны Балтии отключатся от электрической системы BRELL, объединяющие наши страны с энергосистемами России и Беларуси, и подключатся к континентальной европейской сети. Насколько Эстония готова к этому шагу? Грозят ли нам отключения и рост цен? Об этом ДВ поговорили со специалистом в области электроэнергии бывшим младшим научным сотрудником Таллиннского технического университета и владельцем компании Evecon Карлом Куллем.