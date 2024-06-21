    В Кийза началось строительство крупнейшего аккумуляторного парка в континентальной Европе

    На этой неделе Baltic Storage Platform приступила к строительству подстанции 330 кВ, необходимой для обустройства крупнейшего в континентальной Европе комплекса аккумуляторных парков в Киисе.

    Будущий аккумуляторный парк в КийзаФото: Evecon
    Два парка хранения общей мощностью 200 МВт и общей производственной мощностью 400 МВт будут построены в Харьюамяэ совместным предприятием Baltic Storage Platform, созданным эстонской энергетической компанией Evecon, французским производителем солнечной энергии Corsica Sole и французским инвестиционным фондом. Мирова. Первый парк должен быть построен к концу 2025 года, второй – к 2026 году.
    «Строительство комплекса аккумуляторного парка, расположенного в Кийза и Арукюля, началось с возведения подстанции компанией Connecto. В обоих локациях будет обустроен аккумуляторные парки общей мощностью по 100 МВт», — сообщил руководитель проекта со стороны Evecon Ристо Вирвесте.
    «Подстанция 330 кВ Кийза будет построена летом 2025 года. Поэтапно ведя строительные работы и одновременно доставляя и устанавливая необходимое оборудование для новых аккумуляторных парков, по плану весь комплекс Кийза мы длжны завершить во второй половине 2025 года».
    По мнению Ристо Вирвесте, строительство аккумуляторных парков является важным шагом для обеспечения безопасности поставок, особенно с учетом предстоящего в следующем году отключения Эстонии и других стран Балтии от российской энергосистемы. По словам генерального директора Evecon Карла Кулли, это значительный шаг для электроэнергетики Эстонии, с помощью которого она может подгтовится к предстооящей в ближайшем будущем десинхронизации.
    Строящийся аккумуляторный парк и принадлежащая ему подстанция будут подключены к сети электропередач первым в Эстонии подземным кабелем переменного тока напряжением 330 кВ.

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