Деловые ведомости
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  • 06.12.24, 10:04

Инфляция остается на уровне около 4%

В ноябре индекс потребительских цен вырос на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, но снизился на 0,4% по сравнению с октябрем.
За год наибольший вклад в рост цен внесли подорожавшие продукты питания.
  • За год наибольший вклад в рост цен внесли подорожавшие продукты питания. Foto: Andras Kralla
Оба показателя Департамент статистики скорректировал в сторону уменьшения по сравнению с предварительными данными, представленными в конце ноября.

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