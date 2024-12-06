Инфляция остается на уровне около 4%

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было в целом 9905 вакантных должностей, что на 18% меньше, чем в тот же период годом ранее. По инициативе работодателя в третьем квартале было уволено 5819 человек.
Аналитик: активные покупки автомобилей продолжаются
В октябре оборот розничных торговых предприятий сократился по сравнению с тем же месяцем прошлого года, однако магазины промышленных товаров смогли увеличить продажи, свидетельствует недавно опубликованная статистика.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.