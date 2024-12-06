Инфляция остается на уровне около 4%

По данным Департамента статистики, в третьем квартале 2024 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было в целом 9905 вакантных должностей, что на 18% меньше, чем в тот же период годом ранее. По инициативе работодателя в третьем квартале было уволено 5819 человек.