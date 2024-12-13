Назад 13.12.24, 13:48 Нарвские предприниматели года: к известным заводам добавились смелые малые фирмы 12 декабря в нарвской ратуше прошло торжественное награждение победителей ежегодного конкурса «Нарвский предприниматель» и прием в честь победителей. Известные заводы вновь были признаны лучшими в нескольких категориях. Но награды получили также создательница мебели, тестировщики оборудования и торговцы пиломатериалами.

Участницы и организаторы конкурса решили сделать с мэром города чисто женское общее фото. Foto: Николай Андреев

Заявки для участия в конкурсе прислали 27 фирм, но требованиям соответствовали только 16 из них. В этом году городское жюри назвало победителей в шести номинациях. В дополнение к существующей номинации лучшего малого предприятия, появилась также отдельная награда для микропредприятий.

Мэр Нарвы Яан Тоотс на церемонии отметил, что сегодня чествуют тех, кто своим трудом движет экономику, создает рабочие места и формирует облик города.

Лучшим стартовавшим в 2024 году предприятием стала компания Bellahome. Собственно, пока это один человек – Татьяна Кивимяэ, но сейчас она ищет еще двух работников: сборщика мебели и обработчика искусственного камня.

Татьяна – строитель с 20-летним стажем, которая уехала в Таллинн учиться на дизайнера интерьеров, после чего вернулась в Нарву. Для клиентов она разрабатывает дизайн помещений и сама делает мебель для санузлов, ванных комнат, прачечных, кухонь.

«Мы очень маленькие, мы начали работу в этом году. В следующем году мы открываем цех по обработке искусственного камня, и это будет единственный цех в Ида-Вирумаа, который обрабатывает этот материал. Сейчас все наши клиенты ездят в Таллинн, но это ненадолго», – сказала она на награждении.

Татьяна Кивимяэ открыла собственную фирму год назад и пока является единственным работником в ней. Foto: Николай Андреев

Лучшим малым предприятием Нарвы жюри назвало продавца пиломатериалов, металлических дверей, теплиц из поликарбоната и оборудования для садоводства Ursula-Maria.

Самым успешным микропредприятием была признана компания Testimis, которая занимается дефектоскопией: с помощью специального оборудования проверяет, нет ли в металле и сварных швах внутренних трещин и пустот.

Инвестором года был назван завод Fortaco Estonia. Его руководитель Лариса Шабунова рассказала, что в первом квартале 25-го года будет запущен в работу новый корпус предприятия. Это уже третье расширение завода за последние годы.

«Будем создавать новые рабочие места, планируем наращивать объемы, по крайней мере, на 25% к сегодняшнему уровню, и превысить 100 миллионов евро общего оборота», – сказала Лариса Шабунова, получая награду.

Награду за внедрение зеленого мышления получил завод электродвигателей Waldchnep . Кстати, неделей ранее он победил в «зеленой номинации» и на уездном конкурсе предпринимателей.

Лучшим предпринимателем в сфере туризма стала фирма Sanesi, владеющая ночным клубом Geneva и отелем Narva, которая в начале года запустила в отеле небольшой банный комплекс и спа, а в конце года купила известный ресторан Narva Pärl.

17 fotot В Нарвской ратуше городские власти наградили лучших предпринимателей 2024 года. Foto: Николай Андреев

Горуправа также отдельно, вне номинаций, отметила еще три предприятия за вклад в развитие города. Мэр поблагодарил Rand & Tuulberg за строительство квартирного дома – второго в городе за три десятка лет. Благодарность получил кинотеатр Apollo, которые не только показывает кино, но и проводит мероприятия для семей и детей. За диверсификацию местной экономики мэр Яан Тоотс и зампред горсобрания Марина Шурупова поблагодарили строящийся завод магнитов NPM Narva.