Назад 06.12.24, 14:25 В Ида-Вирумаа вручили награды за лучший бизнес и за лучшее освоение денег ЕС На мызе Сака под Кохтла-Ярве 5 декабря прошло торжественное награждение лучших предпринимателей и общественных деятелей Ида-Вирумаа. Лучшим предприятием региона жюри признало предприятие Hanza Mechanics Narva.

Руководителя завода Hanza Mechanics Narva Юхана Терасмаа поздравил с победой на конкурсе Теэт Куусмик, руководитель ида-вируских промпарков, в одном из которых Hanza открыла свою вторую производственную площадку в Нарве. Foto: Николай Андреев

Как писали ДВ, в прошлом году компания расширила свое производство в Нарве, открыв вторую производственную площадку, и ожидала значительного роста. В начале года оборот компании, по данным Инфобанка , был ниже, чем в соответствующем квартале прошлого года, но в третьем и четвертом кварталах оборот компании вырос почти на 26% и на 38% соответственно.

В этом году материнская компания Hanza сократила часть сотрудников в Швеции, а еще одно эстонское предприятие концерна расширилось в Тарту и планирует продолжать расширение бизнеса там.

Конкурс ежегодно организует Центр предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK) с помощью многочисленных партнеров. И лучших жюри конкурса определяет не только среди бизнес-организаций, но и среди НКО и гражданских активистов.

В одной номинации за победу соревновались и бизнесмены, и общественные деятели – за лучшее использование европейских денег. И победителем здесь был признан строящийся нарвский завод магнитов NPM Narva, входящий в один концерн с силламяэским Silmet.

Ведущим церемонии неожиданно согласился выступить бывший руководитель Silmet, а теперь член правления VKG Райво Васну. Именно под его руководством завод магнитов получил из Фонда справедливого перехода 18,7 млн евро. Васну с одним из руководителей завода Айваром Вируненом поздравили друг друга.

Райво Васну считает, что завод появился бы в Нарве и без европейских денег, но они существенно помогли:

«Честно говоря, был очень хороший совместный эффект европейских денег и низких цен на электричество – это дало возможность построить завод здесь, – сказал он ДВ. – Сегодня, я думаю, если смотреть табличку Excel, можно было бы решить и так, и этак.

Но в то время это, конечно, помогло. И помогли не только европейские деньги, но и отношение к инвесторам – этими деньгами государство и Евросоюз просто показали, что они заинтересованы в заводе и в регионе. Это был знак. И то, как были подготовлены все бумаги, разрешения, как быстро весь этот процесс прошел – это, честно говоря, было маленькое чудо. Если подумать, не так уж давно мы начали этот процесс, а сегодня уже здание стоит, оборудование монтируется, цветы растут перед зданием».

В главной номинации конкурса «Лучший бизнес 2024 года» кроме Hanza Mechanics, участвовал также нарвский завод Waldchnep, владелец которого Ааре Пихельгас в интервью ДВ говорил , что для роста нельзя упускать такой хороший кризис, как нынешний. Компания Waldchnep также получила награду за деятельность, способствующую зеленому повороту.

Еще одним номинантом на звание лучшего предприятия была компания Gren Viru, которая два года назад выкупила у VKG часть теплосетей Кохтла-Ярве и теперь построила там современную котельную, использующую остаточное тепло промпредприятий.

Лучший малым предприятием года стала нарвская фирма Algus, которая организует курсы эстонского языка для местных жителей. В этой номинации за победу боролись также известное в Нарве кафе Alex Kohvik и предприятие по металлообработке из Азери SKW Eesti.