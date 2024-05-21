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dv.ee

21 мая 2024 в 13:42









Оборот упал даже у IKEA. Первый квартал оказался трудным для многих секторов

Первый магазин IKEA открылся в Эстонии в августе 2022 года. Фото: Liis Treimann

Первый квартал оказался тяжелым для многих секторов. Поводов для радости не было у логистов, производителей и продавцов мебели, а также у кровельщиков и фасадчиков.

Совокупный оборот всех этих секторов в первом квартале упал, как и число сотрудников, следует из свежего отчета по конкуренции Инфобанка Äripäev.