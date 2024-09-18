В Пярну откроется первый в странах Балтии маленький магазин IKEA

IKEA продолжает расширение – летом 2025 года в Тарту откроется первый в странах Балтии маленький магазин IKEA.
- В последние годы IKEA динамично расширялась в странах Балтии. Foto: Andres Raudjalg
По словам руководителя отдела розничной торговли IKEA в странах Балтии Инги Филиповой, в экспозиционных залах магазина можно будет ознакомиться с продукцией компании, а для немедленной покупки будут доступны 500 различных наименований.
«Для еще лучшего покупательского опыта там будет зона закусок, где можно попробовать и купить навынос шведские блюда, например, знаменитые шведские фрикадельки. Также предлагаются горячие и холодные напитки», – добавила Филипова. Все доступные на рынке услуги IKEA будут предлагаться и в Пярну.
Первый в странах Балтии маленький магазин IKEA будет иметь площадь около 1500 м2. Большая часть пространства будет отведена под торговые помещения: экспозиционные залы и торговый зал.
IKEA в Пярну станет третьим местом обслуживания клиентов в Эстонии и девятым в странах Балтии. В последние годы IKEA динамично расширялась в странах Балтии, а за последние два года количество мест обслуживания клиентов увеличилось почти вдвое: в 2022 году магазин IKEA был открыт в Таллинне, в 2023 году – в Шяуляе, в 2024 году – в Лиепае. Кроме того, в том же году был расширен пункт планирования и заказа товаров IKEA в Тарту.
Похожие статьи
Обновлено!
Компания Runikon Retail OÜ, управляющая магазинами IKEA, по жалобе потребителя была внесена в черный список Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), но позже была оттуда удалена.
Осенью член правления OÜ Tellimekoos Юхан Куускемаа пообещал, что все клиенты получат свои заказы. Спустя три месяца ситуация все та же: заказы не выполнены, а клиенты недовольны.
Компания Indoor, уволившая в январе 39 человек из-за закрытия мебельных магазинов Sotka и Asko, продала недвижимость в Таллинне за миллионы.
Первый квартал оказался тяжелым для многих секторов. Поводов для радости не было у логистов, производителей и продавцов мебели, а также у кровельщиков и фасадчиков.
Сейчас в фокусе