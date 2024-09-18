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  • 18.09.24, 13:26

В Пярну откроется первый в странах Балтии маленький магазин IKEA

IKEA продолжает расширение – летом 2025 года в Тарту откроется первый в странах Балтии маленький магазин IKEA.
В последние годы IKEA динамично расширялась в странах Балтии.
  • В последние годы IKEA динамично расширялась в странах Балтии. Foto: Andres Raudjalg
По словам руководителя отдела розничной торговли IKEA в странах Балтии Инги Филиповой, в экспозиционных залах магазина можно будет ознакомиться с продукцией компании, а для немедленной покупки будут доступны 500 различных наименований.
«Для еще лучшего покупательского опыта там будет зона закусок, где можно попробовать и купить навынос шведские блюда, например, знаменитые шведские фрикадельки. Также предлагаются горячие и холодные напитки», – добавила Филипова. Все доступные на рынке услуги IKEA будут предлагаться и в Пярну.
Первый в странах Балтии маленький магазин IKEA будет иметь площадь около 1500 м2. Большая часть пространства будет отведена под торговые помещения: экспозиционные залы и торговый зал.
IKEA в Пярну станет третьим местом обслуживания клиентов в Эстонии и девятым в странах Балтии. В последние годы IKEA динамично расширялась в странах Балтии, а за последние два года количество мест обслуживания клиентов увеличилось почти вдвое: в 2022 году магазин IKEA был открыт в Таллинне, в 2023 году – в Шяуляе, в 2024 году – в Лиепае. Кроме того, в том же году был расширен пункт планирования и заказа товаров IKEA в Тарту.

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