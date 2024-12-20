Трудные времена ночной жизни Тарту: владельцы баров борются за выживание

«Мы поняли, что так жить нельзя, надо что-то менять», – рассказывает управляющая рестораном Lahemaa Kohvikann, попасть в который можно только по предварительной брони. 17 лет назад они с мужем выбрали Эстонию и с тех пор узнали о ней много нового. И переделали работу заведения так, как удобно им, не проиграв при этом по деньгам.