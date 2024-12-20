Трудные времена ночной жизни Тарту: владельцы баров борются за выживание

Маарья Маатеэ с местной знаменитостью Бимбо. Foto: Jassu Hertsmann
В сердце Супилинна в Тарту находится бар-кафе Mülä ja Käkk – место, которое само по себе является почти культурным феноменом. На первый взгляд дом кажется скромным, с дуновением старого города, но, войдя внутрь, попадаешь в совершенно иной мир. Дружественный гуд, уютные зоны отдыха и мягкое тепло камина создают по-настоящему приятную атмосферу. У камина отдыхает местная знаменитость – принадлежащая владелице заведения Маарья Маатеэ собака Бибмо, чье имя и пушистая мордочка стали для многих неотъемлемой частью заведения.
Нарвский предприниматель Евгений Федоров продолжает расширять свой бизнес: он приобрел ресторан Narva Pärl, расположенный в торговом центре Fama. Как ранее писали ДВ, в начале этого года его компания открыла небольшой спа и банный центр, который стал первым в городе.
«Мы поняли, что так жить нельзя, надо что-то менять», – рассказывает управляющая рестораном Lahemaa Kohvikann, попасть в который можно только по предварительной брони. 17 лет назад они с мужем выбрали Эстонию и с тех пор узнали о ней много нового. И переделали работу заведения так, как удобно им, не проиграв при этом по деньгам.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.