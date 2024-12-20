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  • 20.12.24, 11:59

Трудные времена ночной жизни Тарту: владельцы баров борются за выживание

«Эта община создана любовью и трудом, но нам приходится смотреть реальности в лицо», – признается Маарья Маатеэ.
Маарья Маатеэ с местной знаменитостью Бимбо.
  • Маарья Маатеэ с местной знаменитостью Бимбо. Foto: Jassu Hertsmann
В сердце Супилинна в Тарту находится бар-кафе Mülä ja Käkk – место, которое само по себе является почти культурным феноменом. На первый взгляд дом кажется скромным, с дуновением старого города, но, войдя внутрь, попадаешь в совершенно иной мир. Дружественный гуд, уютные зоны отдыха и мягкое тепло камина создают по-настоящему приятную атмосферу. У камина отдыхает местная знаменитость – принадлежащая владелице заведения Маарья Маатеэ собака Бибмо, чье имя и пушистая мордочка стали для многих неотъемлемой частью заведения.
Последняя глава общины Супилинна?

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