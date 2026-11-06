Уолл-стрит восстановилась в пятницу, но завершила неделю в минусе
В пятницу американские фондовые рынки стабилизировались, а индексы S&P 500 и Nasdaq попытались завершить неделю на позитивной ноте. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить худший недельный результат индекса S&P 500 с июня.
Вчерашний обвал акций технологических компаний многих застал врасплох. Но опытные инвесторы не торопятся паниковать, а некоторые даже хотели бы, чтобы спад продолжился. При этом после большой просадки портфели у всех выглядят очень по-разному.
Вчерашняя паническая распродажа, безусловно, сначала вызвала страх и панику, но если задуматься, после каждого крупного падения рынок рано или поздно восстанавливался. На этот раз я не стану сидеть сложа руки и воспользуюсь падением, чтобы вложить деньги в рынок.
Волна распродаж в секторе искусственного интеллекта ставит под угрозу запланированный на ноябрь биржевой дебют Anthropic, поскольку инвесторы считают оценку компании в 1,5 трлн долларов слишком высокой.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.