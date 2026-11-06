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Уолл-стрит восстановилась в пятницу, но завершила неделю в минусе

В пятницу американские фондовые рынки стабилизировались, а индексы S&P 500 и Nasdaq попытались завершить неделю на позитивной ноте. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить худший недельный результат индекса S&P 500 с июня.
Акции производителей микросхем в пятницу начали восстанавливаться, частично отыграв предыдущие потери. Тем не менее крупнейшие представители отрасли Nvidia, AMD и Intel тоже завершили неделю в минусе.
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