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  • 03.01.25, 16:31

Цены на квартиры в Таллинне продолжают расти

В декабре средняя стоимость квадратного метра по сделкам купли-продажи в Таллинне выросла до 3045 евро. Самая дорогая квартира была продана за 1 016 968 евро.
Цены на квартиры в Таллинне продолжают расти
  • Foto: Andras Kralla/Äripäev
В декабре в Таллинне было совершено 962 сделки купли-продажи недвижимости. «Активность осталась на уровне предыдущих месяцев, однако из-за продолжительных праздников общее число сделок оказалось ниже, чем в ноябре», – прокомментировал итоги последнего месяца года руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

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