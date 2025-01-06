Окружной суд также признал Керт Кинго виновной в мошенничестве
Таллиннский окружной суд согласился с решением Харьюского уездного суда, признавшего бывшего министра информационных технологий от партии EKRE Керт Кинго и адвоката Мартина Траата виновными в мошенничестве.
Окружной суд согласился с Харьюским уездным судом в том, что вынесенный Керт Кинго приговор является обоснованным. На снимке: Кинго и ее адвокат Оливер Няэс. Foto: Liis Treimann
Государственный прокурор Вахур Вертэ отметил в пресс-релизе, что две судебные инстанции после анализа доказательств пришли к выводу, что обвинения в адрес Кинго и Траата в злоупотреблении средствами налогоплательщиков доказаны.
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Харьюский уездный суд признал частично виновной в мошенничестве бывшего министра информационных технологий и политика EKRE Керт Кинго. Второй обвиняемый по делу – Мартин Траат – был признан виновным в пособничестве мошенничеству.
Процесс над депутатом Рийгикогу из фракции EKRE Керт Кинго, обвиняемой прокуратурой в мошенничестве, подстрекательстве к подделке и использовании поддельных документов, вышел в Харьюском уездном суде на финишную прямую.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.