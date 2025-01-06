Виноват автоналог? Продажи автомобилей побили рекорд всех времен

Арестованы полмиллиона евро – подозрение в налоговом мошенничестве

Компания JMV Motors, массово ввозившая в Эстонию автомобили с чешскими номерами, яростно спорит с Налогово-таможенным департаментом, который арестовал крупную сумму на ее счете. Если несколько лет назад Налогово-таможенный департамент утверждал, что бизнес JMV не вызывает проблем, то теперь ситуация изменилась.