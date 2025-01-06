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  • 06.01.25, 15:23

Виноват автоналог? Продажи автомобилей побили рекорд всех времен

Продажи легковых автомобилей в ноябре и декабре выросли почти вдвое, побив рекордные показатели мая 2007 года в обоих месяцах.
Первое место по популярности среди автомобильных марок заняла Toyota.
  • Первое место по популярности среди автомобильных марок заняла Toyota. Foto: Liis Treimann
Если в ноябре было продано 3313 новых автомобилей, что на 81,3% превысило показатель годичной давности, то в декабре продажи новых автомобилей выросли на 97,1%, достигнув рекордных 3573 машин.
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