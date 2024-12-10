Назад 10.12.24, 06:00 «Как автомобилисту мне налог не нравится, а как владельцу авторазборки – очень даже спасибо» Маленькая компания Oksila стала одним из номинантов на премию за деятельность, способствующую зеленому повороту, на ежегодном конкурсе предпринимателей и общественных деятелей Ида-Вирумаа. Владелец фирмы Андрей Окаманчук полностью перевел ее на солнечные батареи и радуется притоку клиентов, которые избавляются от авто в преддверии нового налога.

Андрей Окаманчук на праздничном вечере на мызе Сака, где Ида-Вируский центр предпринимательства (IVEK) с партнерами награждали лучших бизнесменов и общественников уезда. Foto: Николай Андреев

При этом Oksila - это авторазборка, бизнес, который ассоциируется скорее со свалкой металлолома, а не с чем-то природным или экологичным. Но владелец, наоборот, называет свою фирму частью экономики замкнутого цикла, а использование старых машин считает вполне “зеленым”.

Так сложилось, что и работает фирма в довольно зеленом месте - на территории Нарва-Йыэсуу, между полями и самым большим в Эстонии садоводством “Спутник” под Силламяэ.

Андрей, обычно за экологические достижения отмечают какие-то современные, автоматизированные предприятия, а у вас - авторазборка. Это необычно.

Необычно, да. Но мы награду не получили, были всего лишь номинантами. Действительно, сложно для понимания, как авторазборка может быть чем-то зеленым? Но на самом деле, зеленее не бывает, это часть циркуляционной экономики. Благодаря таким предприятиям, как авторазборки, все составляющие, комплектующие автомобиля ходят по кругу, они практически не попадают на полигон для захоронения.

Почему нас номинировали? Потому что к тому, что мы участники циркуляционной экономики, мы добавили еще и то, что всю энергию берем от солнца. Предприятие получилось зеленым в квадрате.

А зачем вы перешли на солнечные панели?

Это бизнес. Я посчитал, что это будет окупаемая инвестиция.

Много средств вы инвестировали?

Да, порядочно. Это измеряется десятками тысяч евро.

Когда планируете окупить эти вложения?

Фирма, которая реализовывала этот проект, делала расчеты окупаемости. По их расчетам - около шести лет. Но я смотрю, как это работает, и думаю, что побольше времени потребуется.

У вас, видимо, не очень большие энергозатраты?

Так и есть, сам рабочий процесс - не энергозатратный. И часть энергии мы поставляем в сеть, и за счет этого вложения окупаются.

Сейчас зима, пасмурно… В такую погоду энергии хватает?

У нас избыточные мощности солнечной энергии, и даже в такую погоду свою потребность мы покрываем. Сейчас батареи работают, наверное, на 1% мощности только, и даже этого нам хватает. А когда хорошая солнечная погода, мы отдаем энергию в сеть и зарабатываем на этом.

Я уже и ChatGPT спрашивал, просил придумать энергоемкое производство, за которое не каждый возьмется, потому что энергия дорогая.

Но в планах увеличивать собственное энергопотребление. Возможно, параллельно мы будем развивать какие-то еще энергоемкие направления бизнеса. На самом деле, поставлять в сеть не так выгодно, как потреблять самому. А когда видишь избыточную энергию, начинает работать голова: на что бы ее использовать? Пока я в состоянии поиска хорошей идеи. Я уже и ChatGPT спрашивал, просил придумать энергоемкое производство, за которое не каждый возьмется, потому что энергия дорогая. Но тот, у кого избыток энергии, мог бы за это взяться. ИИ выдал мне перечень идей, но они сложные и требуют еще больших инвестиций. Так можно попасть в замкнутый круг. В общем, изучаю, взвешиваю, и если у кого-то появятся бизнес-предложения, я всегда готов их рассмотреть.

Вашу основную деятельность вы тоже называете зеленой?

Авторазборка снижает использование природных ресурсов. Вместо того, чтобы взять руду из земли, можно взять у нас уже готовый металл и переплавить его.

Вы же продаете и запчасти?

Да, плюс запчасти. С одной стороны, можно смотреть, как это выгодно для экономики и для природы, с другой - как это выгодно для обычного потребителя. У него появляется выбор - использовать новую дорогую деталь или вторичную, с авторазборки, подешевле.

Когда вводили автоналог, было много споров, было несколько вариантов налога. И одни политики говорили, что новые машины экологичнее, другие, что машину нужно использовать до конца, чтобы не тратить ресурсы на производство новой. С вашей точки зрения, что “зеленее” - новая или старая машина?

Если абстрактно мыслить, отвлечься от своего бизнеса и от того, что я сам собственник автомобилей, то я думаю, что “зеленее” старая. Потому что она “ходит по кругу” и от нее нет такого экологического следа, как от производства новой машины. 98% составляющих старой машины возвращается на рынок.

Если посмотреть с точки зрения автомобилиста, то гибридные автомобили “зеленее”. Только автоналог не стимулирует их использование. У меня есть два гибридных автомобиля - один газовый, другой электрический, и автоналог на оба выше, чем на бензиновый автомобиль моего сына. Где логика? Я думаю, умные головы посчитали, что экологичнее использовать старый автомобиль.

Люди понимают, что если 1 января автомобиль будет числиться за ними, они будут платить налог. И сейчас на авторазборки везут и везут старые машины.

На вашем бизнесе введение автоналога сказывается?

Мы его хорошо чувствуем. В ноябре-декабре - просто взрыв сдачи нам старых автомобилей. Люди понимают, что если 1 января автомобиль будет числиться за ними, они будут платить налог. И сейчас на авторазборки везут и везут старые машины. Как автомобилисту мне этот налог не нравится, а как владельцу авторазборки - очень даже спасибо! Налог просто сделал нам эти два месяца, а как будет дальше - посмотрим. Я думаю, что тенденция сохранится. Кто-то просчитывает все наперед и реагирует сейчас, а кто-то поймет это уже в следующем году, когда будет действовать налог. Это как с шиномонтажем: кто-то меняет резину заранее, а кто-то едет, когда снег уже выпал.