Руководитель авиакомпании: ситуацию с airBaltic не стоит драматизировать

ST Content Marketing 21.12.24, 16:39

31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.