Деловые ведомости
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  • 12.01.25, 10:17

Руководитель авиакомпании: ситуацию с airBaltic не стоит драматизировать

Руководитель и основатель авиакомпании Diamond Sky Кен Коорт сказал, что отмена рейсов и маршрутов является обычным явлением в отрасли.
аirBaltic объявила в начале недели об отмене многочисленных рейсов и маршрутов.
  • аirBaltic объявила в начале недели об отмене многочисленных рейсов и маршрутов. Foto: IMAGO/Rene Traut
«Я вообще не стал бы драматизировать исчезновение нескольких маршрутов», – подчеркнул Коорт в передаче «Äripäeva arvamusliidri» на радио Äripäev.
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