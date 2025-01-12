Руководитель авиакомпании: ситуацию с airBaltic не стоит драматизировать

Министры экономики и транспорта Латвии требуют от airBaltic обосновать решение об отмене большого количества рейсов. По мнению авиационных экспертов, государственная авиакомпания стремится сократить число убыточных рейсов перед публичным размещением акций.
По словам авиационного эксперта Свена Кукемелька, у правительства отсутствует реальный план на случай, если airBaltic решит сократить количество направлений из Таллинна по экономическим причинам, передает ERR.
В новом выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают неожиданное сокращение полетов латвийским перевозчиком airBaltic, ценники в магазинах и сами магазины, идею Урмаса Рейнсалу получить индульгенцию у ЕС на сжигание сланца, историю вокруг Operail и Eesti Raudtee.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.