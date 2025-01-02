Деловые ведомости
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  • 02.01.25, 10:54

AirBaltic отменяет 19 авиамаршрутов

Латвийская авиакомпания airBaltic в этом году отменяет 19 маршрутов и сокращает частоту рейсов на 21 направлении, ссылаясь на неспособность поставщика двигателей справляться с обслуживанием.
Авиакомпания советует пассажирам проверить свои бронирования.
  • Авиакомпания советует пассажирам проверить свои бронирования. Foto: Reuters/Scanpix
В летнем сезоне 2025 года airBaltic отменит в общей сложности 4670 рейсов, что затронет примерно 67 160 пассажиров. Причиной отмены стали неожиданные задержки и удлинённые процессы обслуживания двигателей со стороны поставщика Pratt & Whitney, пояснили в airBaltic. Pratt & Whitney уведомил авиакомпанию, что часть их самолётов A220-300 останется на земле в 2025 году из-за нехватки двигателей.
Несмотря на трудности, airBaltic заявила, что продолжит выполнение большинства рейсов, обеспечивая связь стран Балтии с остальным миром.
Компания рекомендует клиентам проверять свои бронирования в разделе «Управление бронированием» на сайте airbaltic.com. Там можно выбрать альтернативные рейсы airBaltic или запросить полный возврат средств. В случае дополнительных вопросов пассажиры могут связаться с колл-центром airBaltic или обратиться к стороннему сайту, где были приобретены билеты.
Как уточнил в комментарии ERR министр инфраструктуры Владимир Свет, решение airBaltic по отмене рейсов для Таллиннского аэропорта будет касаться только двух направлений – до Дубровника и до Гамбурга. Однако он отметил, что это предварительная информация, и авиакомпания может еще что-то изменить.
В то же время Таллиннский аэропорт сообщил, что в 2025 году airBaltic откроет из Таллинна линии в Рейкьявик, Тирану и Барселону.
Сообщение авиакомпании airBaltic об отмене 19 маршрутов и 4670 авиарейсов в летнем сезоне стало неожиданным для эстонских туроператоров и серьезно скажется на рынке, сказал ERR директор по продажам авиабилетов Estravel Маури Сааренд.
«Мы знаем, что если предложение уменьшится, то цены вырастут. Тем, кто планирует отправиться в путешествие летом, стоит подумать о том, что если вариантов станет меньше, то за те места, которые еще свободны, придется платить больше», – пояснил Сааренд.
AirBaltic обслуживает более 130 маршрутов из Риги, Таллинна, Вильнюса, Тампере, а также сезонно с Гран-Канарии.

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