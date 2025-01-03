Латвия требует объяснений от airBaltic, эксперты видят причину отмены рейсов в другом
Министры экономики и транспорта Латвии требуют от airBaltic обосновать решение об отмене большого количества рейсов. По мнению авиационных экспертов, государственная авиакомпания стремится сократить число убыточных рейсов перед публичным размещением акций.
По мнению авиационных экспертов, задержка с поставками двигателей может быть скорее фиговым листком, прикрывающим простое закрытие убыточных маршрутов. Foto: Andras Kralla
AirBaltic объявила вчера о приостановке полетов на 19 маршрутах и об отмене в летнем сезоне 2025 года 4670 рейсов, что повлияет примерно на 67 160 пассажиров. Авиакомпания объяснила это незапланированным продлением сроков обслуживания двигателей, производимых Pratt & Whitney.
По словам авиационного эксперта Свена Кукемелька, у правительства отсутствует реальный план на случай, если airBaltic решит сократить количество направлений из Таллинна по экономическим причинам, передает ERR.
После того как государство запретило госкомпании Operail заниматься перевозками в Россию, в этих перевозках без лишнего шума важную роль начала играть другая государственная компания – Eesti Raudtee. Когда клиенты и перевозки Operail перешли к Latvijas Dzelzceļš, Eesti Raudtee немедленно запустила целый новый отдел, чтобы помочь им.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.