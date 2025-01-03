Латвия требует объяснений от airBaltic, эксперты видят причину отмены рейсов в другом

После того как государство запретило госкомпании Operail заниматься перевозками в Россию, в этих перевозках без лишнего шума важную роль начала играть другая государственная компания – Eesti Raudtee. Когда клиенты и перевозки Operail перешли к Latvijas Dzelzceļš, Eesti Raudtee немедленно запустила целый новый отдел, чтобы помочь им.