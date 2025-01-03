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  • 03.01.25, 11:39

Латвия требует объяснений от airBaltic, эксперты видят причину отмены рейсов в другом

Министры экономики и транспорта Латвии требуют от airBaltic обосновать решение об отмене большого количества рейсов. По мнению авиационных экспертов, государственная авиакомпания стремится сократить число убыточных рейсов перед публичным размещением акций.
По мнению авиационных экспертов, задержка с поставками двигателей может быть скорее фиговым листком, прикрывающим простое закрытие убыточных маршрутов.
  • По мнению авиационных экспертов, задержка с поставками двигателей может быть скорее фиговым листком, прикрывающим простое закрытие убыточных маршрутов. Foto: Andras Kralla
AirBaltic объявила вчера о приостановке полетов на 19 маршрутах и об отмене в летнем сезоне 2025 года 4670 рейсов, что повлияет примерно на 67 160 пассажиров. Авиакомпания объяснила это незапланированным продлением сроков обслуживания двигателей, производимых Pratt & Whitney.

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