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  • 16.01.25, 10:04

Известные дельцы поделят десятки миллионов из поддержки для Ида-Вирумаа

Новые проекты именитых предпринимателей, таких как Хейти Хяэль, Айвар Берзин и Индрек Аллманн, получат значительные средства из Фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа. Однако разработчики пока не готовы раскрыть подробности своих планов.
Крупный бизнесмен Хейти Хяэль и несколько его компаний получили миллионы евро из Фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа.
  • Крупный бизнесмен Хейти Хяэль и несколько его компаний получили миллионы евро из Фонда справедливого перехода Ида-Вирумаа. Foto: Андрас Кралла
Например, компания Puitbetoon OÜ, в которой крупные доли принадлежат Хейти Хяэлю, Айвару Берзину и Индреку Аллманну, получит 13 миллионов евро. По данным Фонда предпринимательства и инноваций (EIS), общий бюджет проекта составляет 29,2 миллиона евро.
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