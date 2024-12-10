1000 и будет больше: в Фонде справедливого перехода посчитали новые рабочие места в Ида-Вирумаа

На деньги Фонда справедливого перехода в Ида-Вирумаа создают не менее 1032 новых рабочих мест. Причем, речь идет только об уже утвержденных проектах – в перспективе число вакансий дополнительно подрастет, обещают координаторы Фонда.
Как сообщил на встрече с журналистами координатор справедливого перехода в минфине Иван Сергеев, всего за счет средств Фонда в регионе будут открыты 1032,3 рабочие ставки. В основном речь идет о вакансиях для квалифицированных рабочих (694,5), сотрудников-специалистов (118,8), менеджеров (104) и малоквалифицированных рабочих (98). Преимущественно рабочие места создаются по мере поддержки инвестиций в бизнес Ида-Вирумаа, а также наукоемкой деятельности предпринимателей.
200,8 рабочей ставки будут открыты благодаря субсидиям на инвестиции малых и средних предприятий в Ида-Вирумаа. При этом по условиям этой меры получатели не обязаны создавать рабочие места.
Куратор Фонда в презентации уточнил, что речь идет лишь об оценке уже утвержденных проектов. Еще часть заявок все еще находится на стадии изучения, а потому итоговые цифры по числу новых рабочих мест обещают увеличиться.
Среди ключевых проектов, поддержанных деньгами Фонда, Сергеев перечислил завод по производству постоянных магнитов в Нарве, Нарвский промышленный инкубатор, а также создание природного спа-отеля в Уускюла на северном побережье Чудского озера.
«На сегодняшний день опыт в любом случае хороший. Фонд справедливого перехода – это очень здорово, но инициативу придется проявить и самому», – рассуждает об итогах распределения средств Мадис Олт, один из создателей Кивиылиского центра приключений и первый получатель крупного инвестиционного гранта от Фонда. Он также отметил, что секретом успеха в получении инвестиций является в том числе привлечение консультанта по составлению заявки. А серьезной проблемой для предпринимателей Ида-Вирумаа остается поиск средств для покрытия доли самофинансирования в проектах.
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