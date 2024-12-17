Назад 17.12.24, 06:41 «Начался небольшой рост. Новые заказы, выросли объемы» На прошлой неделе вышла новость о том, что экспорт товаров, произведенных в Эстонии, вырос в октябре на 17%. Что об этом думают предприниматели? Видят ли они аналогичные позитивные изменения в своем бизнесе?

Вручение дипломов победителям ТОПа на гала-вечере Äripäev TOP100 в 2018 году. Слева направо: глава Stako Diler OÜ Геннадий Дульнев, главный редактор Äripäev Меэлис Мандель. Foto: Лийз Трейманн

Металлы и металлоконструкции были одной из немногих статей экспорта, объем которого в октябре упал (-8%). Тем не менее, по словам Геннадия Дульнева, основателя кохтла-ярвеских компаний Stako Diler OÜ и Plazmamet OÜ, занимающихся строительством металлоконструкций и экспортом их в Европу, в его бизнесе в последнее время заметно оживление.

«Появляются новые заказы, увеличиваются объемы. Везде потихоньку что-то движется: в горнодобывающей промышленности, альтернативной энергетике», – говорит он.

По словам предпринимателя, 2024 год был для его бизнеса лучше предыдущего. Тем не менее, объем заказов все равно пока еще далек от того, что было 4-5 лет назад.

«В то время заказов было больше, чем исполнителей. А сейчас – наоборот. Да еще и цены выросли – поэтому даже там, где заказы остались на прежнем уровне, это все равно означает для нас меньше денег», – говорит Дульнев, который объясняет снижение заказов в первую очередь войной в Украине.

Его предприятие планирует получить деньги из Фонда справедливого перехода. Цель – выйти на новые рынки в области альтернативной энергетики (например, в такие страны как Норвегия, Дания или Германия – то есть, страны, занимающие ведущие позиции в Европе в области возобновляемой энергии). Заявка была подана в августе, пока никакого ответа нет.

«Небольшой рост есть, заказов стало больше, но окно довольно короткое, – говорит Роман Клепиков, совладелец и член правления производственной компании Interconnect Product Assembly AS, специализирующейся на выпуске электромеханических решений для широкого спектра отраслей промышленности и также являющейся европейским экспортером. – Если раньше оно составляло полгода-год, то теперь не более трех месяцев. До весны работой обеспечены, но что будет дальше, я не знаю – неопределенность столь же велика, как она и была все эти два года».

По его словам, то, что нынешнее оживление временное, Клепикову говорят даже клиенты.

«У них были раньше заполнены склады, а теперь в них товаров поубавилось – именно этим и вызвано оживление, – говорит предприниматель. – Но ни одна индустрия не показывает перспективы длительного роста».

По словам Клепикова, в его бизнесе наблюдался огромный рост во время пандемии («люди сидели дома, денег напечатали»), а когда из нее вышли, рост сменился спадом.

«Я даже не знаю, чем он вызван. Полагаю, что войной – потому что она несет с собой увеличение расходов для всех. Растут цены, растут налоги. Думаю, что это и вызывало нестабильность», – говорит бизнесмен.

«2024 год был не очень хорошим, потому что клиенты прогнозировали рост. Объем заказов не упал, был таким же, как в 2023 году, но ожидали все большего. Уже два года подряд мы откладываем этот рост – теперь надежды на 2025 год. Но это вилами по воде. А то, что мы имеем сейчас – это не рост, это временное увеличение загруженности», – сетует Клепиков.