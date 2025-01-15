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  • 15.01.25, 11:08

Правительство Латвии заинтересовано в покупке лесных угодий у шведов

Покидающий Эстонии и Латвию шведский лесопромышленный концерн Södra владеет в Латвии столь обширными лесными угодьями, что их покупкой заинтересовалось правительство.
В госбюджете Латвии нет средств для покупки лесных угодий, но министр видит выход.
  • В госбюджете Латвии нет средств для покупки лесных угодий, но министр видит выход. Foto: Liis Treimann
Министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе (Союз «зеленых» и крестьян) поручил управляющему латвийскими лесами государственному предприятию изучить условия продажи активов Södra, чтобы правительство могло принять решение, передает Латвийское национальное телерадиовещание.
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