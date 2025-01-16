Назад 16.01.25, 09:49 Нарвский стартап-хаб Objekt прекратит существование Проработавший более пяти лет нарвский творческий инкубатор Objekt в скором будущем прекратит существование, передает rus.err.ee.

Соучредитель стартап-хаба Objekt и руководитель программы Prototron Яна Будковская. Foto: Личный архив

«У меня есть информация о том, что правление, которое работало очень хорошо в прошлом году, решило двигаться дальше – у них другие проекты. Это все, что у меня есть как у члена совета», – сказала член совета Narva Loomeinkubaator SA Яна Будковская.

По словам председателя совета, а также собственника группы зданий Linda 2, где располагается Objekt, Аллана Калдоя, учреждение задолжало за аренду, а с учетом того, что у Objekt нет государственной или городской финансовой поддержки, его целесообразно закрыть.

«Сейчас у нас, в принципе, два варианта – просто закрыть этот фонд или расторгнуть с ними договор об аренде, чтобы он мог продолжать как юридическое лицо. Но последние два с чем-то года они не платили мне аренду. И я свою энергию туда больше вкладывать не хочу. В таком формате нет смысла это продолжать. Все это весело, хорошо и круто, а платит за все это Аллан Калдоя. У меня есть много других мест, где можно заниматься благотворительностью», – сказал Калдоя.

Торжественное открытие первого в Нарве творческого инкубатора Objekt состоялось в начале октября 2019 года.