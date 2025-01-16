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  • 16.01.25, 09:49

Нарвский стартап-хаб Objekt прекратит существование

Проработавший более пяти лет нарвский творческий инкубатор Objekt в скором будущем прекратит существование, передает rus.err.ee.
Соучредитель стартап-хаба Objekt и руководитель программы Prototron Яна Будковская.
  • Соучредитель стартап-хаба Objekt и руководитель программы Prototron Яна Будковская. Foto: Личный архив
«У меня есть информация о том, что правление, которое работало очень хорошо в прошлом году, решило двигаться дальше – у них другие проекты. Это все, что у меня есть как у члена совета», – сказала член совета Narva Loomeinkubaator SA Яна Будковская.
По словам председателя совета, а также собственника группы зданий Linda 2, где располагается Objekt, Аллана Калдоя, учреждение задолжало за аренду, а с учетом того, что у Objekt нет государственной или городской финансовой поддержки, его целесообразно закрыть.
«Сейчас у нас, в принципе, два варианта – просто закрыть этот фонд или расторгнуть с ними договор об аренде, чтобы он мог продолжать как юридическое лицо. Но последние два с чем-то года они не платили мне аренду. И я свою энергию туда больше вкладывать не хочу. В таком формате нет смысла это продолжать. Все это весело, хорошо и круто, а платит за все это Аллан Калдоя. У меня есть много других мест, где можно заниматься благотворительностью», – сказал Калдоя.
Торжественное открытие первого в Нарве творческого инкубатора Objekt состоялось в начале октября 2019 года.
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