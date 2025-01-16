Нарвский стартап-хаб Objekt прекратит существование

Соучредитель стартап-хаба Objekt и руководитель программы Prototron Яна Будковская. Foto: Личный архив
«У меня есть информация о том, что правление, которое работало очень хорошо в прошлом году, решило двигаться дальше – у них другие проекты. Это все, что у меня есть как у члена совета», – сказала член совета Narva Loomeinkubaator SA Яна Будковская.
По словам председателя совета, а также собственника группы зданий Linda 2, где располагается Objekt, Аллана Калдоя, учреждение задолжало за аренду, а с учетом того, что у Objekt нет государственной или городской финансовой поддержки, его целесообразно закрыть.
«Сейчас у нас, в принципе, два варианта – просто закрыть этот фонд или расторгнуть с ними договор об аренде, чтобы он мог продолжать как юридическое лицо. Но последние два с чем-то года они не платили мне аренду. И я свою энергию туда больше вкладывать не хочу. В таком формате нет смысла это продолжать. Все это весело, хорошо и круто, а платит за все это Аллан Калдоя. У меня есть много других мест, где можно заниматься благотворительностью», – сказал Калдоя.
Торжественное открытие первого в Нарве творческого инкубатора Objekt состоялось в начале октября 2019 года.
Objekt – знаменитое в Нарве место для встреч стартаперов, творческих предпринимателей и просто молодых людей, стремящихся открыть свой бизнес. Но вот самому Objekt не удается заработать денег, позволяющих продолжать активную деятельность.
По мнению создательницы Objekt Яны Будковской, распределение средств из фонда Справедливого перехода привлечет в регион не только новые промышленные предприятия, но и много людей с деньгами, что сделает организации, подобные той, что она создала, еще более востребованными.
В Нарве 4 и 5 декабря проходит конференция W3N, посвященная искусственному интеллекту и его госрегулированию, а также тому, что объединяют термином Web 3.0. В данном случае - децентрализованным финансам, блокчейну и его связи с реальной инфраструктурой, NFT и другим токенам.
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