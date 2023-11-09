Новости

Николай Андреев

9 ноября 2023 в 11:08









Учредительница Objekt в Нарве: за деньгами придут новые люди

Фото: Rene_Riisalu

По мнению создательницы Objekt Яны Будковской, распределение средств из фонда Справедливого перехода привлечет в регион не только новые промышленные предприятия, но и много людей с деньгами, что сделает организации, подобные той, что она создала, еще более востребованными.

В Тарту 4 октября прошло награждение победителей ежегодного конкурса «Предприниматель года». Среди награжденных был нарвский стартап-хаб Objekt, получивший награду за развитие предпринимательства.

«Нашим главным успехом считаю то, что Ида-Вирумаа очень-очень конкретно закрепился на карте стартап-комьюнити, которое есть в Эстонии», – прокомментировала для ДВ полученную награду учредитель Objekt Яна Будковская.

«Мы были первопроходцами, но теперь очень много других инициатив приходит в регион. Здесь и политикам, и инвесторам намного легче становится принимать решения, потому что что-то подобное здесь уже было», – добавила она.

Objekt начал свою работу в январе 2020 года и занимается несколькими направлениями. В его здании проходит коворкинг, есть арендные офисы, оборудование для киберспортивных соревнований и видеомонтажа. Также в Objekt проходят семинары, конференции и другие мероприятия для предпринимателей.

По словам Будковской, за прошедшие четыре года в помещениях Objekt 337 различных мероприятий, где приняли участие около 15 тысяч человек.

«Objekt привел в регион 2,5 миллиона евро, – утверждает Будковская. – Это наши спонсорские, инвесторские деньги, проектные деньги. Все эти инвестиции пошли на реализацию наших проектов в регионе».

Создатель Objekt видит перспективы для развития и расширения своей организации в том, что будут распределяться деньги Справедливого перехода, и в Ида-Вирумаа пойдет развитие производства.

«Будет строиться промышленный инкубатор, будет развиваться Кренгольм… Будет появляться много новых людей (учитывая, какие инвестиции обещает привезти сюда Фонд справедливого перехода). За деньгами идут люди и наоборот, деньги за людьми – одно без другого не движется. А с привлечением дополнительных людей и ресурсов количество мероприятий, посвященных предпринимательству, технологиям, будет в регионе только расти», – считает Будковская.