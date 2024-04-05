    Рядом с Vaba Lava в Нарве планируют построить 4-звездочный отель

    Так выглядел комплекс зданий, купленный Алланом Калдоя до реконструкции, в 2016 году. Меньшая часть сейчас отремонтирована, в ней размещается Objekt и Дом эстонского языка, а многоэтажка по-прежнему пустует.Фото: Николай Андреев

    Предприниматель Аллан Калдоя при помощи средств Фонда справедливого перехода намерен превратить девятиэтажное здание рядом с театральным центром Vaba Lava Narva в 4-звездочный отель, пишет Gazeta.

    Точнее говоря, непосредственно проектом отеля занимаются партнеры Калдоя, которых он предпочитает пока не называть, указывая в то же время, что они давно и на очень серьезном уровне работают в гостиничном бизнесе.
    «Насколько реалистично появление отеля на этом месте, будет ясно летом, когда получим от Фонда справедливого перехода ответ на ходатайство о поддержке строительства. Помощь фонда может стать вместе с самой недвижимостью гарантией того, что будет банковское кредитное финансирование. Без всего этого отель, конечно, получился бы нерентабельным. Строительство в Нарве обойдется не дешевле, чем аналогичное в Таллинне, а, скорее всего, даже дороже, при том, что готовая нарвская недвижимость будет стоить существенно дешевле», – прокомментировал Калдоя.
    По его словам, ходатайство в фонд будет подано к середине апреля, а в целом реализация идеи находится на начальной стадии:
    «Пройдена, может быть, половина пути, а все будет зависеть от ключевого решения. Так или иначе проектом занимаются ребята с опытом в сфере туризма и гостиничного бизнеса, но и мы с партнером приняли на себя некоторые риски. По задумке, скелет девятиэтажки будет сохранен, то есть его несущие конструкции, а внутри создадут около 120 номеров».

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