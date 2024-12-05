Назад 05.12.24, 11:37 Деньги из ИИ: в Нарве обсудили, как модные технологии на самом деле помогут зарабатывать В Нарве 4 и 5 декабря проходит конференция W3N , посвященная искусственному интеллекту и его госрегулированию, а также тому, что объединяют термином Web 3.0. В данном случае - децентрализованным финансам, блокчейну и его связи с реальной инфраструктурой, NFT и другим токенам.

Специалисты по стартапам и IT-технологиям обсуждают, какой толк от искусственного интеллекта и децентрализованных решений Web 3.0. Foto: Николай Андреев

Конференция проходит уже в четвертый раз. На нее съехались около 40 спикеров из разных стран, послушать их пришли несколько сотен гостей, среди которых особенно много молодежи.

На одной из дискуссий в нарвском театральном центре Vaba Lava участники обсудили, как ИИ и Web 3.0 повлияют на мировую экономику. Организатор конференции, руководитель инкубатора Objekt Александр Бичков попросил экспертов высказаться, видят ли они в перспективе в связи с развитием технологий, которые сейчас у всех на слуху, более широкое распространение криптовалют, потерю рабочих мест из-за ИИ или что-то еще?

В ожидании человека-единорога

Роберт Паллас, таллиннский программист и консультант IT-компаний, считает, что сейчас резко снижается порог входа в технологический бизнес, благодаря тому, что вместо найма сотрудников можно создавать ИИ-агентов. При этом в ближайшем будущем все равно нужно будет объединять людей, но уже не в фирмы, а в децентрализованные команды.

“Компании с одним человеком появляются в большом количестве. На самом деле, и генеральный директор Open AI предсказал, что скоро появится своего рода человек-единорог”, - сказал Паллас, имея в виду предсказание Сэма Альтмана, что благодаря ИИ достичь стоимости в миллиард долларов впервые сможет компания с единственным человеком в штате.

Антон Осиповский, специалист по маркетингу и стартапам, считает, что ИИ - не будущее, а настоящее. Его уже широко используют, и выявляются многие проблемные места, связанные с тем, как ИИ реализован, в его принятии обществом, в его государственном регулировании.

IT-конференция в Нарве проходит в театральном центре Vaba Lava. Foto: Николай Андреев

Денис Коваленко, инженерный руководитель Bolt, напротив, называет себя экстремальным оптимистом в том, что касается ИИ: “То, что мы видим - это только начало”, - сказал он.

Коваленко задается вопросом, все ли важные решения, например, относительно сохранения собственного здоровья, в бизнесе или в госуправлении люди принимают, основываясь на реальности, а не на своих предубеждениях? По его мнению, именно здесь открывается большой простор для внедрения бесстрастного искусственного интеллекта:

“Честно говоря, везде, где нам нужен интеллект, чтобы принимать хорошие решения, проводить исследования и находить эффективный способ сделать что-то, еще так много всего предстоит создать! Так что это займет время, потому что нам нужно будет изменить свои привычки”.

Он также высказал беспокойство о том, готово ли общество к таким изменениям, и достаточны ли меры безопасности при внедрении ИИ?

Элуа Демеерсман, молодой французский предприниматель, создающий инкубатор для компаний в сфере Web 3.0, указал также на опасность того, что ИИ будет использовать не реальную информацию, а ту, которую до него сгенерировал до него другой ИИ.

Практики против энтузиастов

Участники конференции обсудили также общественное принятие новых технологий. Александр Бичков отметил, что многие до сих пор категорически отказываются связываться с токенами, даже когда им предлагают вполне работающие решения. И такое же неприятие может встретить искусственный интеллект.

Роберт Паллас не согласился с тем, что люди принимают технологии Web 3.0 неохотно. Он заметил, что каждый месяц в блокчейнах перемещаются активы стоимостью в миллиарды евро. И для молодого поколения, которое вырастет вместе с этими технологиями, они будут естественной частью жизни.

Элуа Демеерсман считает, что технологии Web 3.0 сложны для восприятия, а вокруг них много маркетинговой шумихи. Однако, чтобы они распространялись, нужна практическая польза, работа с регуляторами и готовность правительств, например, выпускать на блокчейне водительские права или документы о владении недвижимостью.

“Технологии блокчейна и Web 3.0 преуспеют, когда перестанут быть модными словечками”, - сказал он.

Осиповский считает, что вопрос здесь в четком понимании преимуществ для своего бизнеса. Например, сам он понимает, что именно может улучшить в работе с помощью ИИ, и соответственно использует его для этих улучшений.

Денис Коваленко из Bolt также делает акцент на практической пользе технологий. Он назвал Bolt одной из самых прагматичных организаций, которые когда-либо видел, и поэтому компания не исследует возможности блокчейна и не использует его:

“Я не думаю, что была какая-либо попытка использовать, потому что нет никакой реальной проблемы нашего продукта, которую с его помощью можно было бы решить”.

При этом компания активно использует машинное обучение, чтобы таксисты Bolt больше зарабатывали, пассажиры быстрее доезжали до места, а пользователи Bolt Food получали еду из ресторанов. В этих приложениях роль ИИ больше, чем кажется на первый взгляд.

“Например, это обнаружение проблем с обслуживанием скутеров, наши картографические решения. Мы используем внутренние карты, которые позволяют нам точнее прогнозировать, по каким дорогам ехать, какое время прибытия, какой ресторан порекомендовать и как, скажем, туда можно добраться?” - рассказал Денис Коваленко.

Поскольку все это делается не вручную, бизнес можно масштабировать гораздо быстрее, сказал он.