Делов-то: не пора ли вернуть принудительную вторую ступень?

«Отечество» не в опасности, а вот журналистика? С этической точки зрения ситуация в некоторых редакциях вызывает вопросы, но читателю как будто все равно. «Все говорят: "хотим больше про культуру", а сами читают попсу». Дорогой читатель, а ты согласен с такой характеристикой?
- Кризис 2008 года изменил так много! Foto: Алена Ценно
Это и другое журналисты обсудили в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
Дорожная статистика Эстонии рисует печальную картину. Оппозиция винит власть, власть винит водителей, журналисты винят всех, и заодно кризис. Если же сравнить цифры дорожно-транспортных происшествий с соседями, то, похоже, виноваты все понемногу. Число смертей на дороге выросло, состояние дорог все хуже, инвестиции в оные сокращаются.
«Таксист всю дорогу рассказывал о Боге и Втором пришествии Христа, а потом развернулся через двойную сплошную». Иконки на торпеде не работают, быть может, положение спасут высокие штрафы?
Euribor в новом году развернуло не в ту сторону, на которую все рассчитывали. За этим стоит не мировой заговор, а мировое расточительство, которое, похоже, не может длиться вечно. «А почему кредиты должны быть дорогими? 20% годовых – это грабеж из 90-х». Но не избаловали нас за более чем десять лет дешевыми деньгами?
Треть жителей Эстонии трудоспособного возраста уже не может себе позволить откладывать на пенсию. «Я откладываю в самом плохом смысле: не деньги, а инвестиционные решения на потом». Может, пора вернуть добровольно-принудительную форму накопления во II ступень?
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
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