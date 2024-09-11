Назад 11.09.24, 12:21 Финансовый совет: главный вопрос – является ли налог на оборону временным Летний экономический прогноз минфина вызвал критику со стороны Комиссии по контролю за государственным бюджетом, пишет Ärileht.

Члены правительства. Фото иллюстративное. Foto: Andras Kralla

По оценке комиссии, главный вопрос – что произойдет, когда истечет срок временных налоговых повышений. Комиссия прямо говорит, что, исходя из текущего положения дел, коалиции нет большого смысла обсуждать новые расходы на бюджетных переговорах следующего года, если не будут найдены дополнительные источники дохода или проведены сокращения расходов. Также необходимо решить вопрос о 600 миллионах евро.

Так, согласно базовому сценарию летнего прогноза Министерства финансов, номинальный дефицит бюджета госсектора в 2025 году составит почти 1,9 млрд евро, что эквивалентно 4,4% ВВП. Следовательно, чтобы дефицит бюджета не превышал 3% ВВП, что является минимальным требованием бюджетных правил ЕС, этой осенью правительству придется улучшить бюджетную позицию на 2025 год примерно на 600 млн евро.

В оценке комиссии указано, что они одобряют летний экономический прогноз министерства на 2024 год и считают его подходящей основой для составления государственного бюджета и бюджетной стратегии на осень, однако они видят над нашей экономикой более мрачные облака, чем было озвучено ранее.

«Поскольку структурный дефицит может превысить допустимые правилами пределы уже в 2024 году, тем важнее правительству продолжить этой осенью реализацию решений, которые в дальнейшем приведут к постоянному сокращению бюджетного дефицита», – говорится в заключении.

Комиссия считает, что при условии неизменной бюджетной политики, описанной в базовом сценарии летнего прогноза Министерства финансов на 2024 год, дефицит бюджета государственного сектора Эстонии с 2025 года вновь начнет стабильно превышать 3% ВВП, а рост государственного долга продолжится. Это означает, что без новых бюджетно-политических решений государственные финансы Эстонии не будут устойчивыми в долгосрочной перспективе и не будут соответствовать внутренним и европейским бюджетным правилам.

В оценке комиссии указано, что постоянный бюджетный дефицит вызван дорогостоящими бюджетными решениями последних лет, для которых не были найдены аналогичные источники покрытия расходов со стороны доходов бюджета: «Прежде всего, государственные расходы выросли в таких областях, как здравоохранение, социальная защита и оборона».

Согласно коалиционному соглашению, наибольшее влияние на бюджет оказывает пакет налогов, названный налогом на безопасность, который включает повышение налога на добавленную стоимость на два процентных пункта (до 24%), а также дополнительный подоходный налог для физических лиц и компаний. По оценке Министерства финансов, введение налога на безопасность в таком виде улучшит бюджетную позицию государственного сектора, начиная с 2026 года, на целых 1,8 процентных пункта в год.

«По мнению финансового совета, правительство должно разъяснить, является ли налог на безопасность временным налогом с определенным сроком действия или же это бессрочный налог, отмена которого потребует нового решения правительства по окончании первоначально запланированного срока действия. При планировании временных мер по улучшению бюджета Комиссия по контролю за государственным бюджетом рекомендует заранее прояснить, могут ли они при расчете структурной бюджетной позиции быть классифицированы как разовые меры – если да, то они могут и не сократить структурный бюджетный дефицит до уровня, соответствующего требованиям внутренних бюджетных правил», – подчеркнули в комиссии.

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