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  • 22.01.25, 10:06

Рядом с Таллинном открылся крупный логистический парк: это начало инвестиций объемом в 120 млн евро

Крупнейший в странах Балтии девелопер логистической недвижимости SIRIN Development открыл неподалеку от Таллинна логистический парк SIRIN Park Tänassilma, ознаменовав запуск в Эстонии инвестиционной программы объемом 120 миллионов евро, сообщила компания в пресс-релизе.
Открытый рядом с Таллинном логистический парк SIRIN Park Tänassilma.
  • Открытый рядом с Таллинном логистический парк SIRIN Park Tänassilma. Foto: Pressifoto
SIRIN Park Tänassilma площадью 14 000 квадратных метров, строительство которого обошлось в 12 миллионов евро, открыт для арендаторов с января. Этим проектом SIRIN Development запускает в Эстонии амбициозную инвестиционную программу, в рамках которой к 2030 году планируется вложить в развитие современных логистических парков более 120 миллионов евро.
«Это наш первый шаг на рынке логистической недвижимости Эстонии, где мы следуем стратегии создания трех логистических парков в каждом крупном городе стран Балтии. Таллинн является для нас стратегически важным центром, и мы планируем значительно расширить присутствие в Эстонии. Мы уверены, что экономика Эстонии вскоре вернется на путь роста, что приведет к увеличению спроса на современные складские помещения», – отметил председатель правления SIRIN Development Ларс-Оке Толлемарк.
Логистический парк, находящийся в Харьюмаа по адресу Lepatriinu põik 2, расположен рядом с трассой Via Baltica (шоссе Таллинн-Пярну-Икла, E67), обеспечивая соединение как с центром Таллинна, так и с аэропортом.
По словам исполнительного директора SIRIN Development Лауринаса Кузаваса, цель компании состоит в проектировании складских зданий, которые будут соответствовать меняющимся потребностям клиентов как в ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе.
Первым арендатором SIRIN Park Tänassilma стала компания Padelsquare, которая создаст на площади 1500 квадратных метров площадки для игры в падел.
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