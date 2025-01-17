Назад 17.01.25, 09:47 Иностранцы активно продают недвижимость в Эстонии: в лидерах – россияне и финны По данным статистики Земельного департамента Эстонии и Kinnisvara24, в прошлом году иностранцы совершили на рынке недвижимости Эстонии в два раза больше сделок продажи, чем покупки, причем больше всего объектов продали россияне и финны.

По словам маклера, ранее активно инвестировавшие в недвижимость финны уже четыре года не покупают, а только продают. Foto: Shutterstock

Среди регионов наибольшей популярностью у иностранцев пользуются Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Пярнумаа. Наиболее активны иностранцы в Харьюмаа, где в прошлом году было заключено 308 сделок по покупке и рекордные 670 сделок по продаже. По сравнению с 2023 годом общее количество сделок увеличилось именно за счет роста предложений о продаже, которых в 2024 году было на 15% больше, чем годом ранее.

На рынке недвижимости Харьюмаа лидируют граждане Финляндии и России, которые в 2024 году совершили соответственно 55 и 28 покупок, а также 176 и 168 продаж.

Проживающие в Эстонии граждане России продали особенно много недвижимости в Ида-Вирумаа, где в прошлом году было заключено 333 сделки по продаже. «Если в 2023 году мы наблюдали, как, в основном проживающие в России россияне активно уходили с рынка из-за войны в Украине, то в прошлом году недвижимость начали активно продавать и местные русские», – отметил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.

Эстонские русскоязычные жители проявляют настолько большой интерес к продаже недвижимости, что маклеры снова ощущают острую потребность в знании русского языка. «Сегодня примерно 50% моих клиентов – русскоязычные граждане Эстонии, поэтому я ежедневно использую в работе русский язык», – отметила профессиональный маклер Uus Maa Лайме Рийсимяэ. По ее словам, в прошлом году особенно высокий интерес существовал в отношении продажи существующей недвижимости: «А если что-то покупают, то либо крупные роскошные апартаменты, либо более дешевые одно- и двухкомнатные квартиры и дачи».

Рийсимяэ отметила, ранее активно инвестировавшие в недвижимость финны уже четыре года не покупают, а только продают: «Последний раз финны массово приобретали новые объекты в 2020 и 2021 годах, когда по сравнению с Финляндией цены на недвижимость в Эстонии были сравнительно низкими и ожидалась высокая доходность от аренды – у одного клиента в то время могло быть до нескольких десятков квартир для сдачи в аренду».

В последние несколько лет, когда цены на недвижимость несколько стабилизировались, но все еще остаются высокими, многие иностранцы решили продать ранее приобретенную для инвестиций недвижимость, чтобы диверсифицировать риски.

Профессиональный маклер Uus Maa Аннели Линдеманн отметила, что одной из причин продаж называют нестабильную ситуацию на рынке аренды жилья в Эстонии. «Даже если сегодня количество предложений аренды уменьшилось, сократилось и количество потенциальных арендаторов, что оказывает давление на цены на аренду», – добавила она.

Вместе с тем Линдеманн подчеркнула, что благодаря более благоприятной бизнес-среде в Эстонию стали приезжать 20-30-летние французы и другие европейцы, которые пока предпочитают арендовать жилье, но уже проявляют интерес к покупке недвижимости в стране.